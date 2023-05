Rusland verbiedt Greenpeace: ‘bedreiging voor grondwettelijke orde’

Greenpeace zet alle activiteiten stop in Rusland, nadat de organisatie ‘ongewenst’ is verklaard.

Rusland heeft Greenpeace ‘ongewenst’ verklaard, een maatregel die de facto alle activiteiten van de milieuorganisatie in het land verbiedt. Greenpeace is ‘een bedreiging voor de fundamenten van de grondwettelijke orde en veiligheid’, zo deelde het parket-generaal vrijdag mee.

In de mededeling stelt het parket-generaal dat Greenpeace International erop uit is ‘op ongrondwettelijke wijze het bewind omver te werpen’. De organisatie wordt ook beticht van ‘inmenging’ in binnenlandse aangelegenheden, het verspreiden van anti-Russische propaganda en het financieren van Russische organisaties die als ‘buitenlandse agenten’ worden aanzien.

Het parket verwijt Greenpeace voorts ‘de economische fundamenten te ondermijnen’. De ngo voert ‘informatiecampagnes’ om ‘de realisatie van rendabele infrastructuur- en energieprojecten te verhinderen’, zo luidt het in de mededeling.

De Russische afdeling van Greenpeace, opgericht in 1992, voert sensibiliseringsacties rond klimaatverandering, bosbranden en de bescherming van bedreigde diersoorten. In een reactie heeft Greenpeace aangekondigd dat het de activiteiten in Rusland noodgedwongen stopzet. De aantijgingen ontkent de organisatie met klem. ‘De liquidatie van Greenpeace in Rusland is een absurde, onverantwoordelijke en destructieve maatregel die niets te zien heeft met de bescherming van de belangen van het land’, zo verklaarde Greenpeace in het Russisch op zijn website.

Sinds de invasie van het Russische leger in Oekraïne heeft het Kremlin de repressie van kritische stemmen in het land sterk opgevoerd. Dat beperkt zich niet tot de politieke oppositie. In maart werd ook het WWF al tot ‘buitenlands agent’ bestempeld, wat de activiteiten van de organisatie voor natuurbehoud sterk bemoeilijkt.