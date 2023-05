Intern onderzoek naar racisme bij politie Brussel-Zuid

Het politiecollege van de zone Brussel-Zuid vraagt om een intern onderzoek naar de mogelijk racistische houding van een van de politieagenten die betrokken waren bij de dood van Adil Charrot (19). Dat meldt Le Soir.

De jongeman uit Anderlecht stierf bij een aanrijding met de politie in april 2020. Dat het politiecollege, waarin de burgemeesters van de gemeenten van de zone (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst) zetelen, nu om een onderzoek vraagt, is te danken aan de getuigenis van een collega, die eerder deze week uitlekte via Le Soir en de Rtbf. Zij vertelde over racistische uitlatingen door de politieagent die aan het stuur zat bij de dodelijke aanrijding.

Ook dook er een brief op die werd ondertekend door de collega’s van de politieagent, die hem als een problematisch karakter omschreven. Volgens Fabrice Cumps (PS), burgemeester van Anderlecht, komt de collectieve brief van tien collega’s van de beschuldigde. ‘Los van het gerechtelijk onderzoek, waar wij ons niet in kunnen mengen, hebben wij de interne controledienst van het gebied gevraagd iedereen opnieuw te horen’, zei Cumps.

