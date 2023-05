Alle kleuren van de (politieke) regenboog

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Regenboogvlag

Premier Alexander De Croo (Open VLD) postte afgelopen woensdag op de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie een video waarin hij de regenboogvlag omhoog hijst. Met die actie wil hij de lgbtqi-gemeenschap een hart onder de riem steken in haar strijd tegen ongelijkheid en discriminatie. Die actie kon op weinig begrip rekenen bij Vlaams Belang. ‘Heeft u ooit al een beeld gepost terwijl u de Vlaamse vlag hijst’, vroeg Sam van Rooy (Vlaams Belang) aan de premier op Twitter. Zijn vraag bleef onbeantwoord.

Regenboogzebrapad

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) kon niet wachten om na haar missie naar de Balkan het nieuwe regenboogzebrapad te gaan ‘inwijden’ aan haar kabinet. Met drie anderen poseerden ze Beatles-gewijs op de foto alsof ze een pride versie van het album Abbey Road gaan uitbrengen. Met die actie wil ook zij de lgbtqi-gemeenschap een hart onder de riem steken. ‘Alle liefdes zijn de moeite waard’, voegt ze er nog aan toe.

Regenboogtrein

De NMBS wou ook haar steentje bijdragen op de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie door haar treinen in regenboogkleuren te steken. Zo’n trein werd dan ook zeer toepasselijk een ‘trainbow’ genoemd.

Regenboogtrap

De Kamer heeft de klassieke mat op de trappen in de grote hal veranderd in regenboogkleuren. De PS postte daar al een foto van op Twitter met de veelgebruikte #LoveIsLove quote. Ook de PVDA nam een foto van hun parlementsleden op diezelfde trap. ‘Wij blijven opkomen voor een open en solidaire samenleving waarin iedereen een plaats heeft, lgbtqi-rechten worden gerespecteerd en onze verschillen onze rijkdom zijn’, tweet Peter Mertens (PVDA).

Zaterdag 20 mei is het de Belgian & European Pride in Brussel. Er wordt mooi weer voorspeld, waardoor het ongetwijfeld over koppen lopen wordt. En wellicht ook over de politieke koppen.