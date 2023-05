Vroege vluchter Einer Rubio is metgezellen te snel af en wint fel ingekorte Giro-etappe

Einer Rubio heeft de dertiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen, een rit die slechts 74 kilometer telde door barre weersomstandigheden. De Colombiaan van Movistar was de beste van drie vroege vluchters. De klassementsrenners bestookten elkaar niet.

Hoe kwam de zege tot stand?

De voorgeschiedenis is gekend. Door de alweer afschuwelijke weersomstandigheden aan de start werd besloten – onder druk van de renners – om de beklimming van de Gran San Bernardo te schrappen. De renners vertrokken aan de voet van de tweede col en moesten ‘slechts’ 74 kilometer afwerken.

Voordeel van zo’n korte etappes is dat er vanaf kilometer nul gekoerst wordt. De Colombiaan Cepeda was met voorsprong de meest bedrijvige op de Croix-de-Coeur maar bij zijn eerste poging glipte ook kopman Hugh Carthy (EF Education – Easy Post) mee en dat vonden de Ineos-renners net iets te gevaarlijk. Laurens De Plus bracht de groep van de favorieten terug tot in het wiel van de ontsnapten. Opnieuw Cepeda sloeg weer een kloof , Thibaut Pinot rook zijn kans en glipte een tweede keer mee. De Fransman trok nog eens door maar de sterke Derek Gee keerde makkelijk terug tot in het wiel van de Fransman.

Zo kregen we in schuifjes na de Croix-de-Coeur vijf leiders: Pinot, Paret-Peintre, Cepeda, Rubio en die verbazingwekkende Canadees Derek Gee. Met een voorsprong van vier minuten flirtte Thibaut Pinot zowaar met de roze trui, het signaal voor Ineos Grenadiers om in de groep der favorieten het tempo strak te houden.

De leiders begon met drie minuten voorsprong aan de slotklim. Pinot demarreerde meteen maar Cepeda en even later ook Rubio hielden het wiel. Een tweede aanval van Pinot was nog niet de goede en door de manke verstandhouding kon ook Gee terugkeren. De Canadees probeerde op kousenvoeten wegsluipen. Pinot probeerde Canadees als springplank te gebruiken maar wegrijden van zijn tegenstanders bleek een schier onmogelijke opdracht. Wat Pinot ook probeerde, Cepeda en Rubio weigerden te capituleren. Meer zelfs, Cepeda besloot op vier kilometer van de finish zelf te gaan, eveneens tevergeefs. De Ecuadoriaan en de Fransman maakten er een heus schouwspel van maar uiteindelijk was het de Colombiaan Einar Rubio die de slotsprint naar zijn hand zette en de overwinning claimde.

Wat deden de favorieten?

Op de Croix-de-Cœur was het toch vooral uitkijken wie probeerde mee te glippen in de eerste vlucht. Hugh Carthy was een te groot gevaar zodat Ineos Grenadiers de sleutel op de deur hield. Geraint Thomas wilde duidelijk geen gevaarlijke jongens laten wegrijden. Dat was ook de reden waarom Ineos-Grenadiers Thibaut Pinot niet te ver wilde laten wegrijden. De Fransman, ooit toch podium in de Tour, reed virtueel bijna in het roze en dat wilden de Britten niet laten gebeuren.

De slotklim naar Crans-Montana was voor de favorieten toch weer vooral een spel van kijken en afwachten. Outsider Carthy deelde een prikje uit, Thomas en Roglic hielden vooral elkaar in de gaten. Carthy pakte nog een paar seconden maar voor het overige hielden de kopmannen elkaar perfect in evenwicht. Ook de slotklim naar Crans-Montana bleek opnieuw een maat voor weinig tot niets in de strijd om het roze.

Wat deden de Belgen?

Wat rijdt Laurens De Plus een indrukwekkende Giro. De Vlaams-Brabander hield tijdens de eerste beklimming op zijn eentje de controle in dienst van Geraint Thomas. En ook op de slotklim naar Crans-Montana cijferde De Plus zich volledig weg in dienst van zijn kopman! Knap.

Ook Ilan Van Wilder klom met de beteren mee op de Croix-de-Coeur, Laurens Huys kwam in het tweede deel van de openingsklim ook opnieuw aansluiten bij de groep van de favorieten. Huys kon het tempo van de favorieten op de slotklim lang volgen, Van Wilder finishte als eerste landgenoot net achter de groep van de favorieten.

Nog iets dat u moet weten?

Dat er druk onderhandeld werd tussen renners en hun vakbondsleider Adam Hansen enerzijds en de Giro-organisatie anderzijds. De renners mochten donderdagavond stemmen of ze al dan niet een verkorte etappe wilden en negentig procent bleek hier voor gewonnen te zijn. Met die resultaten op zak trok Hansen naar de Giro-leiding en die ging overstag. De start lag dus in Le Chable, aan de voet van de Croix-de-Coeur.

Voor Mads Pedersen is de Giro ook voltooid verleden tijd. Een ritzege en een paar mooie uitslagen volstonden voor de Deen om de remmen, al dan niet ziek, dicht te knijpen.

Wie draagt nu welke trui?

Roze trui: Geraint Thomas

Paarse trui: Jonathan Milan

Blauwe trui: Thibaut Pinot

Witte trui: Jaoa Almeida

