‘Mocht ik een leider zijn geweest in de prehistorie, het vuur zou nooit uitgevonden zijn’

‘Ik word alleen als expert op de tweede lijn ingeschakeld’

Jo Vandeurzen kreeg deze week kritiek omdat hij als voormalig minister van Welzijn aan de slag is als consultant voor datzelfde ministerie. Dat minimaliseerde hij door te zeggen dat hij slechts ‘teksten naleest’ en ‘advies geeft over wie ingeschakeld kan worden voor bepaalde taken. Meer niet’. Niemand vroeg hem of de 1.300 euro die hij voor een werkdag krijgt dan niet aan de hoge kant is voor zulk minder belangrijk werk. (in De Standaard)

‘Whocares’

Een tip voor iedereen die een bedrijf begint: pas op met woordspelingen. Zo heet het bedrijf waarvoor Jo Vandeurzen zijn consultancy-opdrachten uitvoert Whocares. Dat leek vast ooit een leuke woordspeling voor een firma die aan de slag is in de zorg, maar met Vandeurzens 1.300 euro per dag klinkt het toch wat wrang. Dat overkwam eerder ook al Wouter Vandenhaute toen aan het licht kwam dat hij aan voetbalclub Anderlecht facturen stuurt van 500.000 euro. Het bedrijf waarmee hij dat doet heet Huppeldepup.

‘Ik ben een luxepoes, maar heb mezelf ook uitgedaagd’

Wie is hier in het Nieuwsblad aan het woord?

a. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez over zijn deelname aan Special forces

b. Tiktokster Cattleya Sita over haar deelname aan Million Dollar Island

c. N-VA-voorzitter Bart De Wever over zijn mogelijke deelname aan een regering

d. Vooruit-kamerlid Melissa Depraetere over die keer dat ze met Conner Rousseau naar Pukkelpop ging

‘Ik ben een inclusieve, reformatorische, conservatieve nationalist’

Wie is hier in het Nieuwsblad aan het woord?

a. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez

b. Tiktokster Cattleya Sita

c. N-VA-voorzitter Bart De Wever

d. Vooruit-kamerlid Melissa Depraetere

‘Conner en ik komen uit een verschillend milieu en hebben andere voorkeuren. We zijn eens samen naar Pukkelpop geweest en daar wilde hij voortdurend naar de boenketenten, terwijl ik gitaarbands wilde zien. Hij is die avond vroeg in zijn auto gaan liggen, omdat hij het niet plezant vond’

Het antwoord op de vorige twee vragen was b en c. Maar bij deze kent u ook het verhaal van die keer dat Melissa Depraetere met haar voorzitter naar Pukkelpop ging. (in Humo)

‘Als kind was ik in de zomer vaak bij mijn grootouders. Zij hadden een huisje zonder badkamer, warm water of toilet binnen. Ik vond het daar zalig, maar we aten wel vaak rare dingen, zoals Zwanworstjes in tomatensaus, met appelmoes erbij’

Melissa Depraetere is zeker geen luxepoes.

‘Mijn ouders zeiden altijd: “Kies geen lief van een andere stand, hé.” Met een advocatenzoon of een Bouchez-type had ik niet moeten afkomen’

En het lief van Melissa Depraetere mag geen luxepoes zijn.

‘Stress is beter te verteren bij 25 graden’

De Turnhoutse schrijnwerker Tim Meeus is dan misschien wel geen luxepoes, hij heeft zijn zaak toch verhuisd van de Kempen naar Andalusië. (in Gazet van Antwerpen)

Melissa Depraetere. Thijs Pattyn

‘Mocht ik een leider zijn geweest in de prehistorie, het vuur zou nooit uitgevonden zijn. Ik zou roepen: “Blijf daarvan af, dat ziet er gevaarlijk uit”’

Erik Van Looy vertelt in Humo dat hij houdt van sfeer, maar dat hij wel voorzichtig blijft: ‘Als ik theelichtjes aansteek, ben ik heel voorzichtig en telkens wat bang. Eén lucifer per kaarsje, anders likt de vlam aan mijn vinger. En ik wacht een tijdje om de lucifer in de vuilnisbak te kieperen, want dat smeult nog na hé.’ (in Humo)

‘Ik heb altijd een verschroeiende ambitie gehad’

Voor iemand die bang is van vuur, heeft Erik Van Looy wel een hete ambitie.

‘Ik zou morgen meteen weer deelnemen aan The masked singer, zelfs zonder kleren’

Als je ambitie verschroeiend is, zoals bij Erik Van looy, heb je het niet snel koud.

‘De koning van de Champions League werd poedelnaakt en met een paar schoppen onder zijn kont het kasteel uitgejaagd’

Als ze dan toch al naakt rondlopen, zoals Peter Vandenbempt schrijft in het Nieuwsblad, kunnen de spelers van Real Madrid misschien samen met Erik Van Looy deelnemen aan The masked singer?

‘Ik ben beledigd als mensen mij een racist noemen. Anderzijds heeft dat verwijt sterk aan betekenis ingeboet. Tegenwoordig wordt praktisch iedereen verweten een racist te zijn’

Niet dat we Dries Van Langenhove willen beledigen, maar de kans dat hij in zijn kringen racisten ontmoet is natuurlijk groter dan bij veel andere Vlamingen. (in Dag Allemaal)

‘Een Hitler-mop moet je niet vertellen in de Joodse buurt. Maar het kan wel in de context van een puberale wedstrijd om ter grofste humor’

Als we het goed begrijpen, profileert Dries Van Langenhove zich dus als organisator van puberale wedstrijden om ter grofste humor.

‘Jammer dat ze mij niet gevraagd hebben voor Special forces, dat was echt iets voor mij geweest’

Dat we dat nog mogen meemaken: België mag barsten voor Dries Van Langenhove, maar hij wil het land wel verdedigen door deel uit te maken van het Belgisch leger.

Jonathan Legear. Kris Van Exel

‘Als ik op mijn leeftijd een glas drink, heb ik verdorie vier dagen nodig om te recupereren’

Voetballer Jonathan Legear (36) neemt afscheid als voetballer en heeft vast ook niet meer de conditie om deel te nemen aan Special forces. (in het Nieuwsblad)

‘De BV’s waren opgelucht toen Georges-Louis Bouchez opgaf in Special forces. Dat gevoel zouden wij in de regering ook hebben’

Georges-Louis Bouchez (37) heeft de conditie om deel te nemen aan Special forces nooit gehad, en als je het aan Melissa Depraetere (Vooruit) vraagt, dan heeft hij die ook niet om deel uit te maken van de regering. (in Humo)

‘Als u voor een B. De Wever kiest, vergis u nooit van de juiste’

BB staat niet alleen voor Brigitte Bardot, maar ook voor Bart en Bruno: de twee broers De Wever. En Bruno maakte in De zevende dag nog eens duidelijk dat hij geen inclusieve, reformatorische, conservatieve nationalist is. Wie van de twee de juiste B is, mag u zelf kiezen.