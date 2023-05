Voor u voorgeproefd: dit zijn de beste zomerbars van Vlaanderen

Daar is de zon, daar zijn de zomerbars: ze schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Maar omdat niet elke caravan met een tapkraan en vier stoelen een bezoekje waard is, delen we hier onze beste pop-ups voor een shotje vakantiegevoel.

1. Bar Chapel: Bohemien in Borgerhout

Bar Chapel is verrezen! Vorig jaar leek de zomerbar dood en begraven door ambitieuze bouwplannen aan het pand, maar de gebeden van de Antwerpenaar werden verhoord: Bar Chapel, verborgen in de Kerkstraat, mag er nog een jaartje bijdoen. In de gezellige kloostertuin achter de kapel baadt alles in riet, rotan en roze, een welgekomen oase van rust in Borgerhout. Bij slecht weer kan je chillen en schuilen onder een overdekte zithoek of aan een tafeltje in het klooster. Iedere week wordt er een nieuwe cateraar uitgenodigd die steeds veggie en vegan opties voorziet. Hallelujah!

Adres: Kerkstraat 150, 2060 Antwerpen

Wanneer open? Alle dagen open van mei tot begin september

https://www.barchapel.be/

2. Bar Paniek: Gezellige chaos

Bar Paniek huist in een hangar op Het Eilandje waar alles in elkaar getimmerd werd met gevonden objecten en heel veel liefde. Je kan buiten zitten tussen de planten met zicht op het water, de skyline van Antwerpen en het Havenhuis ontworpen door Zaha Hadid. Of loop eens binnen langs verschillende kunstenaarsateliers, een koffiebranderij en zelfs een fietsenmaker. Op frisse avonden zit je in de loods aan de bar en kan je je zelfs verwarmen aan een knetterend haardvuur. Voor de meeste dranken wordt samengewerkt met lokale leveranciers. Na een apero in Bar Paniek, kan je ook makkelijk doorschuiven naar de buren van Fiskefur om te proeven van de visvangst van de dag.

Adres: Kattendijkdok-Oostkaai 21 B, 2000 Antwerpen

Wanneer open? Alle dagen open nog tot eind september

https://www.facebook.com/barpaniek

3. T’Île Malines: Op een eiland in Mechelen

Je hoeft deze zomer geen verre vliegreizen te maken om uit te rusten op een eiland, je kunt gewoon naar Mechelen gaan. Zomerbar T’Île Malines is omringd door de Dijle en ligt midden in een stukje natuur vlak bij de stad. Je haalt je drankje aan de bar in de charmante sluiswachterswoning, waarna je kan gaan zitten in het gras aan de oever van het water of onder het overdekte terras. Wanneer de zon ondergaat, floepen de lichtjes aan en kun je een dansje placeren onder de gigantische discobal. Niet zo’n danser? T’Île Malines organiseert ook filmavonden, concertjes en zondagse brunches.

Adres: Rode-Kruisplein 12, 2800 Mechelen

Wanneer open? Van 7 tot en met 30 juli op vrijdag, zaterdag en zondag

https://www.facebook.com/tilemalines

4. Vaux-Hall Summer: Vergeten erfgoed

Onbegrijpelijk maar waar: dit recreatieoord uit 1913 – omringd door een overdekte galerij met een rotonde – stond er jarenlang verkommerd en verlaten bij. Na een grondige renovatie werd de grandeur in Louis XVI-stijl hersteld en is het een van de mooiste plekken in Brussel om een glas te drinken. Vaux-Hall biedt ook een cultureel programma aan dat gaat van filmvoorstellingen en klassieke muziek tot een poppentheater, workshops voor kinderen, etc.

Je vindt Vaux-Hall verstopt tussen de hoge bomen in het Brusselse Warandepark, achter het Koninklijk Theater.

Adres: Vaux-Hall – Warandepark, 1000 Brussel

Wanneer open? Van 16 juni tot 13 augustus

https://vauxhallsummer.brussels/nl/

5. Zuiderbad: Ibiza in Hofstade

Om naar een strandbar te gaan, hoef je de files richting kust niet te trotseren, je kan tijdens de zomermaanden gewoon terecht in het domein van Sport Vlaanderen Hofstade, vlak bij Mechelen. Dat klinkt op papier eerder als een activiteit voor een jeugdbeweging, maar eens aangekomen zal je zien waarom deze zomerbar zo populair is bij de locals, de Ibizavibes waaien je toe vanop het kleine zandstrand: parasols met franjes, berberkussens, rotan meubels en uiteraard cocktails en mocktails à volonté. Er worden regelmatig barbecues georganiseerd en kampvuren op het strand, allemaal begeleid door een zomers muziekje.

Adres: Trianondreef 19, 1981 Hofstade

Wanneer open? Nog tot eind augustus, telkens van woensdag tot en met zondag

https://www.zuiderbad.be/strandbar

6. ZoMerbar in M Leuven: Vakantiegevoel in M museum

Live radio op een dakterras: wat wil u meer? Foto: rr

Praten met vrienden op een dakterras, drankje in de hand terwijl je de zon ziet ondergaan achter de Leuvense skyline. Voor dit shotje vakantiegevoel kan je de hele zomer terecht in de ZoMerbar in museum M. De soundtrack wordt voorzien door Radio Willy: zij komen er tijdens de zomermaanden live radio maken. Er worden ook regelmatig optredens georganiseerd en je kan aan een stand van Bilbo Records in de platenbakken gaan snuisteren. De museumtuin wordt opengesteld voor picknicks, je kan Kubb spelen, zorgeloos luieren in het gras of een boek kopen bij Barbóék in M en al lezend wegdromen.

Adres: Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven

Wanneer open? Van 1 juli tot en met 27 augustus

https://www.mleuven.be/programma/zomerbar

7. De Steeg: Geheimpje van de locals

De vijgen mag je hier gewoon van de boom plukken. Foto: rr

Knipper met je ogen in het voorbijgaan en je hebt het gemist: deze zomerbar in Borgerhout zit goed verborgen in en achter een nauwe steeg. De Steeg dus, gelegen naast Plaza Real, het iconische café van Klaas Janzoons, toetsenist en violist bij dEUS. Omdat tijdens de coronaperiode de plannen om achter het gebouw een restaurant te openen uitgesteld werden, beslisten ze om De Steeg als terras en testkeuken te gebruiken. Het restaurant Essen ging inmiddels open, dus nu is De Steeg vooral een zomerbar waar ook concerten, boeken- en boerenmarkten zullen doorgaan. Je zit er tussen de locals, de gezellige sfeerlichtjes en onder een vijgenboom waar je zomaar fruit van mag plukken terwijl je op je drankje wacht.

Adres: Kattenberg 89, 2140 Antwerpen

Wanneer open? Van 3 juni tot mid-september, telkens van woensdag tot zaterdag

www.instagram.com/plazareal_cafe/

8. Bar Bricolage: Groene pop-upoase in Gent

Op de groene industriële site aan de Oude Gentse Dokken, vind je een idyllische tuin vol originele bouwwerken van gerecycleerd en gerecupereerd materiaal: Bar Bricolage. De organisatie achter deze zomerbar zet dan ook heel erg in op upcycling en ecologie. Zo werken ze ook samen met jonge initiatieven zoals Rooffood (kweekt groenten op Gentse daken) of Gent Brouwt (collectief van lokale brouwers). Er worden pizza’s geserveerd en op soms steken ze de barbecue aan. Je kan er genieten van de rust of je helemaal in het culturele gebeuren storten. Ze organiseren markten, expo’s, dansavonden (ook een silent disco!), workshops en concerten.

Adres: Chinastraat 1, 9000 Gent

Wanneer open? Nog tot 17 september, telkens van dinsdag tot zondag

www.instagram.com/barbricolage/

9. Parkkaffee: Sprookjesbos in Mariakerke

Hoe ziet jouw toekomst eruit? Dat kom je te weten in Parkkaffee: stap een van de oude woonwagens binnen tussen de bomen en laat je kaarten leggen. Goed nieuws vier je met een frisse cocktail in de hangmat en je zorgen vergeet je in Het Magische Theater. Door de lichtjes, de woonwagens, de vijver vol kwakende kikkers en de 200 jaar oude beuk, is het een plek met een hoog sprookjesgehalte: je verwacht dat er op elk moment een fee uit de struiken zal vliegen. Kinderen vinden deze plek dan ook geweldig, zowel voor de goochelshows als voor de kampvuurtjes die aangestoken worden wanneer de avond valt. Parkkaffee bestaat al sinds 1997 en zou de eerste zomerbar van het land zijn.

Adres: Groenestaakstraat 37, 9030 Gent

Wanneer open? Van 1 juli tot 31 augustus, alle dagen open

https://www.parkkaffee.be/

10. Noah Gent: Italiaans zomergevoel in Gent

De wind die door je haren speelt, de glinstering van de golven en een prachtige zonsondergang: klinkt als vakantie. En zo voelt het ook, daar op die boot van Noah, een pop-up pasta- en wijnbar in hartje Gent. Verwacht je aan aperitivo, verrukkelijke wijnen, kleurrijke antipasti en verse handgemaakte pasta’s. Grote planten en een overdekt terras houden de Gentse zeebries tegen.

Wil je dat zalige vakantiegevoel langer vasthouden? De eigenaars van Noah verhuren ook slaapplaatsen in een boot aan de andere kant van het water.

Adres: Handelsdokkaai 16/W, 9000 Gent

Wanneer open? Van 28 juni tot 2 september, telkens van woensdag tot zaterdag

https://noah.gent/

11. Klein Zwitserland: Zwitserland in de Zwalmvallei

‘Mijn vijvertje is het meer van Genève, de heuvels zijn de Zwitserse bergen en als de sluizen openstaan, heb ik een waterval. Dit is gewoon Zwitserland in het klein.’ Alzo sprak de sluiswachter over deze plek in het dal van de Zwalmvallei. Zijn sluiswachterswoning doet nu dienst als zomerbar van zodra de zon schijnt. De sharing-gerechtjes zijn biologisch en er wordt zo veel mogelijk met lokale producten gewerkt. Ze gaan voor slow cooking, dus je hebt tijd genoeg om met vrienden bij te praten en van het idyllische uitzicht te genieten. Kinderen verliezen sowieso de tijd uit het oog wanneer ze in de omringende bossen spelen.

Adres: Galerijpad 3, 9630 Zwalm

Wanneer open? Nog tot eind september, telkens van woensdag tot zondag

www.instagram.com/klein.zwitserland/

12. Ryckevelde: Als een god in Frankrijk

We trekken vaak naar de Loirestreek om kastelen te bezichtigen, maar ook België kent zijn pareltjes. Zo is er het 15de-eeuwse kasteel Ryckevelde in Damme aan een gigantische vijver en omringd door een bos. In de zomerbar op het terras aan het kasteel kan je van al dat moois genieten. De honing in je thee komt van de bijen die naast het kasteel leven en de eitjes in je pannenkoeken komen van kippen die op het domein wonen. Blijven slapen kan in boomhutten die verstopt zijn tussen enorme kastanjebomen van wel 300 jaar oud. Ontwaak met zicht over het bos, het kasteel en een bloemenveld in volle bloei.

Adres: Ryckevelde 3, 8340 Damme

Wanneer open? Heel de zomer, telkens van woensdag tot en met zondag

https://ryckevelde.com/

13. Bar Botaniek: Tof met én zonder kinderen

Je kinderen even droppen terwijl je geniet van een drankje in de zon, dat is ook vakantie. En dat kan in Bar Botaniek in Kortrijk. Geen schreeuwerig springkasteel waar sowieso ongelukken gebeuren, maar wel schommels, een boomhut en een zandbak, allemaal stijlvol in hout want het oog wil ook wat. Maar geen paniek, het voelt niet aan als een kinderdagverblijf: je kan er rustig een boek lezen onder de grote treurwilg, bijpraten met vrienden aan het water en een hapje eten aan een van de foodtrucks. Het terras wordt omringd door een historische vierkantshoeve en is gelegen op het domein van Goed Te Cattebeke waar je helemaal opgeslorpt wordt door groen en rust.

Adres: Evolis, 8500 Kortrijk

Wanneer open? Nog tot eind augustus

https://www.facebook.com/BarBotaniek

14. Fayard: Films in openlucht

Op en top zomers: een film in openlucht kijken in Brugge. Foto: rr

Genieten van de beste filmklassiekers, dat kan gedurende de hele zomer in de openluchtcinema van zomerbar Fayard. Wordt het kijken naar The Shining in het donker je net iets te spannend, laat je blik dan afdwalen naar het prachtige kasteel Les Fayards. Of hou het bij de kinderfilms die binnen in het kasteel vertoond worden, zoals Toy Story en Annie. Heb je niks met film, dan kan je gewoon iets drinken op het prachtige domein of in het kasteel een van de expo’s gaan ontdekken met talent van eigen bodem.

Adres: Pelderijnstraat 54, 8310 Sint-Kruis

Wanneer open? Van 17 juni tot en met 27 augustus, telkens op zaterdag en zondag

https://fayardbrugge.be/

15. Maïsterplan: Zomerbar met een challenge

Bij Maïsterplan kan je genieten van een drankje te midden van de maïsvelden in de Damse polders, maar … je moet jezelf wel eerst een weg zien te banen door het grote maïsdoolhof. Dat werd meer dan 20 jaar geleden gecreëerd door de ouders van Janne die samen met haar man intussen de boerderij overnam. Ben je helemaal uitgeput na het lange zoeken, dan kan je uitrusten in de zomerbar of blijven slapen in een van de glamping-tenten in het veld. Is je oriëntatie van dien aard dat je zelfs in de supermarkt verloren loopt, geen paniek: er is een noodnummer dat je kan bellen wanneer je merkt dat je dezelfde maïskolf al twintig keer gepasseerd bent.

Adres: Zuiddijk 14, 8340 Damme

Wanneer open? Van 1 juli tot en met 31 augustus

https://www.maisterplan.be/

16.‘t Huis Zonder Naam: Beestenboel

Het is niet hetzelfde als de lodges op safari waar plots een giraf aan de ontbijttafel staat, maar het is een goed staycation-alternatief: in de zomerbar van ‘t Huis Zonder Naam kan je een glas drinken met zicht op de dierenweide – met o.a. edelherten en schapen – en de natuurlijke vijver. Je kunt schuilen voor zon of regen onder het overdekte terras of op een van de kussens in het gras. Koppel een van de prachtige uitgestippelde wandelroutes aan je bezoek en je hebt er een volledig dagje uit van gemaakt. Kinderen kunnen zich uitleven op het houten speeltuig in de weidse tuin en ook honden zijn welkom.

Adres: Helshovenstraat 41, 3840 Borgloon

Wanneer open? Nog tot midden september

https://www.huiszondernaam.be/zomerbar/