Van Peteghem zet druk op banken om spaarrente te verhogen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft de bankensector een aanmaning gestuurd over de lage rente op de spaarboekjes. In tegenstelling tot de basisrente van de Europese Centrale Bank, stijgt de spaarrente amper.

Met een brief aan de bankenfederatie Febelfin mengt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zich in de discussie over de lage rentevoeten die de banken hanteren op de spaarboekjes. In tegenstelling tot het rentetarief van de Europese Centrale Bank (ECB), zijn deze amper gestegen.

De ECB trok de basisrente op tot 3,25 procent, in een poging om de inflatie onder controle te krijgen. Immers, een hogere rente maakt lenen duurder en sparen interessanter. Dat leidt op zijn beurt weer tot een afkoeling van de vraag, waardoor de prijzen zouden moeten zakken en de inflatie daalt. Met 5,6 procent is die in ons land nog steeds hoog.

In verhouding tot de ECB-rente lieten de Belgische banken de rente op de spaarboekjes amper stijgen, waardoor de kloof groter geworden is. Door geld te parkeren bij de Europese Centrale bank, maken de banken dus winst. ‘Het verschil is te groot’, zei econoom Paul De Grauwe (London School of Economics) daarover eerder al. ‘De banken misbruiken hun macht om die rentes voor de gewone spaarder zo laag te houden, terwijl ze zelf miljarden verdienen bij de Europese Centrale Bank.’

Minister Van Peteghem zegt in de brief dat hij ‘vaststelt dat het sentiment van de burgers is dat het vooral de banken zijn die extra winsten boeken, en dat dat ten koste gaat van de vergoedingen voor spaarrekeningen’. Hij wijst op de ‘toenemende druk om de rentes te verhogen’ en om ‘transparantie te geven over de manier waarop die rentetarieven worden bepaald’. Dat is volgens de minister nodig om ‘het vertrouwen in de financiële sector te bewaren’.

Complexe situatie

Volgens de banksector is de werkelijkheid complexer dan De Grauwe stelt. ‘Je moet rekenen dat we uit een periode van jarenlange lage rentes komen’, stelde Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING eerder deze maand in De Standaard. ‘Banken slepen dat mee: als jij twee jaar geleden tegen 1,5 procent leende voor twintig jaar, dan geldt die lening tegen dat tarief nu nog altijd voor achttien jaar. Als een bank elke keer snel haar spaarrente zou optrekken, zou ze ook snel in de problemen komen.’

Een verhoging van de spaarrente is voor de grootbanken een kostelijke actie. In totaal staat er zo’n 300 miljard euro aan spaargeld uit in België. Bij een stijging van de rente met een half procentpunt, zou dat 1,5 miljard euro impliceren. In een periode van hogere operationele kosten, een verhoging van de bankentaks en een volatiele marktrente springen de banken daar voorzichtig mee om.

