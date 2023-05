Overstromingen Italië: ‘1,5 miljard euro schade aan gewassen’

De overstromingen in het noorden van Italië zouden volgens een voorlopige schatting voor anderhalf miljard euro aan voedselgewassen vernietigd hebben. De Formule 1 Grand Prix van Imola zondag is afgelast.

1,5 miljard euro. Dat is volgens een eerste inschatting van de Italiaanse landbouwvereniging Confagricoltura de omvang van de schade die de overstromingen hebben aangericht aan landbouwgewassen in het noorden van Italië. De getroffen regio Emilia-Romagna kent een hoge dichtheid aan landbouwbedrijven, waardoor de schade pijlsnel is opgelopen.

De dodentol van de overstromingen is intussen aangedikt tot dertien. Zo’n 10.000 mensen zijn hun huis kwijt, terwijl reddingswerkers nog altijd tientallen dorpen en boerderijen proberen te bereiken, die door de overstromingen zijn afgesneden. Donderdag zaten bijna 20.000 mensen zonder stroom in het gebied.

Kritiek op Springsteen

Voorlopig heeft de Italiaanse regering ongeveer 30 miljoen euro uitgetrokken om de onmiddellijke gevolgen van de noodsituatie het hoofd te bieden. Meer steunmaatregelen worden verwacht na een kabinetsvergadering, die dinsdag is gepland. Die zullen nodig zin. De kosten van de wederopbouw beloven enorme proporties aan te nemen. Stefano Bonaccini, de president van de regio, vergeleek de ramp met de aardbeving die hetzelfde gebied in 2012 trof.

Een concert van Bruce Springsteen, donderdagavond in de stad Ferrara, leidde in de context van de aanhoudende noodsituatie tot zware kritiek. De Formule 1 Grand Prix die zondag in Imola zou worden gehouden, is afgelast. De organisatoren kondigden aan dat ze 1 miljoen euro doneren aan de slachtoffers van de ramp.

