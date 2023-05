Het ‘belevingshotel’ Galactic Starcruiser in Florida sluit een jaar na de opening. Ondanks goede reviews kon het niet genoeg fans lokken.

Een geweldige ervaring. Compleet anders dan alles wat al bestaat, zo noemde Bob Chapek het hotel dat volledig in het teken van Star wars staat. De voormalige ceo van Disney had er miljarden voor over om een revolutionaire ervaring te creëren voor Star wars-fans. Het resultaat: iets meer dan een jaar na de opening wordt de sluiting al aangekondigd.

Trainen met lichtzwaarden

Nochtans leek het hotel de droom van elke fan. Gasten konden er trainen met lichtzwaarden, racen met droids en waren deel van een verhaal dat zich over het verloop van hun verblijf uitrolde. Het was meer dan een hotel met wat scifi-decoratie. Het prijskaartje voor de beleving van twee nachten was wel een minpuntje: voor 2 nachten was je minstens 4.800 dollar kwijt. Hoewel het hotel zelf amper 100 kamers had, lag de bezetting vaak laag, wat het onmogelijk maakte om het op te schalen zodat het genoeg geld zou opleveren.

‘De premium-ervaring gaf ons de opportuniteit om nieuwe dingen te proberen op kleine schaal, en terwijl we ons voorbereiden op de laatste reis, zullen we wat we geleerd hebben gebruiken voor toekomstige projecten die meer fans kunnen bereiken’, klinkt het in het persbericht van Disney.

Voor wie toch nog wil gaan: je kunt nog een verblijf boeken tot eind september.

