Dit zijn de opmerkelijkste beelden van de week

Foto: reuters

Afgelopen weekend behaalde Gustaph met zijn nummer ‘Because of you’ een zevende plek op het Eurovisiesongfestival, het op een na beste Vlaamse resultaat ooit. Gustaph zette een show neer die je leert geen limieten op je creativiteit te stellen. Wees gewoon schaamteloos jezelf.

Foto: belga

Vlak na zijn tijdrit op zondag oogde Remco Evenepoel maar pips. Corona waait weer door het peloton en het virus dwong onze wereldkampioen en (op dat moment) rozetruidrager om uit de Ronde van Italië te stappen.

Foto: reuters

Angela Merkel straalt wanneer ze in Keulen de Staatsprijs Noordrijn-Westfalen in ontvangst neemt. Het is de hoogste onderscheiding die de deelstaat uitdeelt. Merkel werd er geprezen voor haar ‘humanitaire prestaties en de diensten aan de positie van Duitsland in de wereld’. In april ontving de voormalige bondskanselier nog een Grootkruis in de Orde van Verdienste, de allerhoogste eer die er in Duitsland te halen valt.

Foto: reuters

Johnny Depp keert terug naar de prestigieuze rode loper van het filmfestival van Cannes en groet er het publiek. Depp speelt de hoofdrol in de Franse kostuumfilm Jeanne du Barry, waarmee het festival opent. Het is Depps eerste film sinds het gemediatiseerde proces waarbij Amber Heard de acteur beschuldigde van huiselijk geweld. Uiteindelijk werd de zaak in der minne geschikt en verdween Heard uit de schijnwerpers. Depp daarentegen probeert zijn carrière te herlanceren.

Foto: pa

Het wemelt van de paringsdrang op de kliffen van Bempton in de buurt van Yorkshire in het Verenigd Koninkrijk. Zo’n 500.000 jan-van-gents nestelen zich op de krijtrotsen om er een partner te vinden, jongen te maken en ze groot te brengen. Een spektakel dat pas een einde zal kennen in oktober.

Foto: afp

Cycloon Mocha kwam aan land in Myanmar en trof er onder meer vluchtelingenkampen waar duizenden Rohingya leven. De cycloon is een van de zwaarste die de regio ooit trof en lokale autoriteiten lieten weten dat Mocha tot hier toe al aan 145 mensen het leven kostte. De kans is groot dat het werkelijke dodental hoger ligt. Bronnen bij de lokale Rohingya-gemeenschap hebben al aangegeven dat de cijfers van de junta een zware onderschatting zijn.

Foto: ap

Een Canadese raaf landt op de nok van een schuur terwijl de dichte rook van bosbranden de zon verduistert. Het westen van Canada kreunt al een poos onder recordtemperaturen en het einde van de hittegolf ligt nog niet meteen in het verschiet. Bosbranden hebben dus weinig nodig om te ontvlammen. De staat Alberta besloot inmiddels om twaalf provinciale natuur- en recreatieparken te sluiten om het ergste te voorkomen.

Foto: epa-efe

Ook in de Filipijnen brandde het. In de stad Paranaque viel een sloppenwijk ten prooi aan de vlammen. Tientallen brandweerlieden raakten gewond nadat een brandweerwagen was omgeslagen tijdens een interventie. De brand liet tientallen gezinnen dakloos achter.

Foto: reuters

Een Oekraïense politieofficier inspecteert de resten van Russische raketten die eerder deze week uit het Kievse luchtruim werden geschoten.

Foto: reuters

De Italiaanse laars loopt onder. Overstromingen en hevige regenval noopten meer dan 10.000 mensen ertoe om hun huis te verlaten. In de noordelijke regio’s Emilia-Romagna en Marken viel in twee weken tijd voor meer dan een halfjaar aan regen. Op plaatsen waar de watermassa is weggetrokken, is het modderschrapen geblazen.