‘Het is fijn om hier terug te zijn, het is alleszins beter dan er niet meer zijn – dat was ook een optie.’ Met een grap en een korte speech nam de Brits-Amerikaanse schrijver en essayist Salman Rushdie (75) een prijs voor zijn moed in ontvangst. Het was zijn eerste publieke optreden sinds de aanslag die hij vorig jaar overleefde. Meteen greep hij de kans om het belang van vrije meningsuiting en literatuur te benadrukken. ‘De aanval op boeken, de aanval op bibliotheken is nooit zo gevaarlijk geweest’, zei de auteur die het zicht aan één oog verloor, en nu met een verduisterde bril door het leven gaat.

Ook de rest van het gala stond in het teken van het verbod op boeken in Amerikaanse scholen. Deze week kondigde Pen America nog samen met de uitgever Penguin Random House aan een rechtszaak aan te spannen tegen een schooldistrict in Florida, dat bepaalde boeken van de uitgeverij in de ban had gedaan. ‘Vechten voor vrije meningsuiting is nog nooit zo belangrijk geweest’, zei Rushdie daarover. ‘Ik hoop dat ze winnen.’

Hij nam ook de tijd om de mensen te bedanken die zijn aanvaller overmeesterd hebben. ‘Ik was het doel en zij waren de helden’, zei hij. De aanslag kwam 33 jaar nadat de Iraanse ayatollah Khomeini een fatwa over hem had uitgesproken na zijn boek De duivelsverzen. Rushdie leefde jarenlang ondergedoken en kreeg politiebescherming. Er wordt gedacht dat de 24-jarige verdachte Hadi Matar, die meteen na de aanslag werd gearresteerd, de fatwa wou uitvoeren. Maar in een interview met The New Yorker in februari zei Rushdie al dat hij Matar de schuld geeft voor de moordpoging. De auteur verkeerde een tijdlang in levensgevaar.

