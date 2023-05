Giro luistert naar renners en kort etappe flink in

Het wordt een korte rit vandaag in de Ronde van Italië. Door de barre weersomstandigheden start het peloton pas omstreeks 14.25 uur in Le Châble, aan de voet van de Croix de Coeur. Vanaf dat punt resten er nog 74 km met als slot de aankomst boven op Crans Montana.

Het Giropeloton vloekt al dagen op het regenweer dat mee schuldig is aan al zo’n 40 opgaves waarvan heel wat door ziekte en/of covid-19. Op de Col du Grand Saint-Bernard zouden de renners opnieuw blootgesteld worden aan barre weersomstandigheden, tussen de sneeuwmuren boven op de top. Dus pleegden teams, renners en Giro-organisator overleg.

RCS Sport luisterde en greep in. Op basis van het ‘Extreme Weather Protocol’ trekt het radicaal een streep door de eerste 125 km en geeft de renners wat extra rusttijd. Omstreeks 14.25 uur start het peloton in het Zwitserse Le Châble voor de overgebleven 74 km. ‘Door de weersomstandigheden aan de Italiaanse kant van de Grand Saint-Bernard ligt kilometer 0 van de rit in Le Châble. Het tijdsschema en de finale blijven onveranderd’, luidde het in een statement van RCS.

Klimmen van bij de start

Op het menu staan dan wel nog de Croix de Coeur en de slotklim naar Crans-Montana. Die Croix de Coeur, daar mogen ze nagenoeg zonder aanloop aan beginnen. Meteen klimmen van bij de start dus en wel zo’n 15,4 km aan 8,8 procent. De 4 laatste kilometers zijn zelfs nog iets steiler met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,3 procent.

Na de afdaling volgt nog een stukje vallei van iets meer dan 20 km en dan is het opnieuw klimmen naar skigebied Crans-Montana, zo’n 13,1 km aan 7,3 procent. Boven kennen we de winnaar van de 13de etappe en is het voor de klassementsmannen schade opmeten.

