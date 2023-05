Paul Van den Bulck neemt ontslag als voorzitter voetbalbond

Paul Van den Bulck stapt op als voorzitter van de voetbalbond. Dat schrijven Le Soir en Het Laatste Nieuws. Hij stond onder druk sinds zijn eigen directiecomité eerder deze week van een vertrouwensbreuk sprak. Van den Bulck zou zich op ‘denigrerende en intimiderende wijze’ hebben gedragen.

Twee maanden na het ontslag van ceo Peter Bossaert was er deze week opnieuw sprake van een vertrouwenscrisis aan de top van de Belgische voetbalbond. Het directiecomité duwde voorzitter Paul Van den Bulck (58) naar de uitgang. Volgens de kranten Het Laatste Nieuws en Le Soir is Van den Bulck vrijdagochtend opgestapt.

Bemoeizucht

Het directiecomité had dinsdagavond een brief naar de raad van bestuur gestuurd om de moeizame relatie met Van den Bulck aan te kaarten. Die was begin dit jaar de drijvende kracht achter het vertrek van Bossaert en was nu ook in conflict gekomen met verschillende directeurs. De directie hekelde de bemoeizucht van Van den Bulck en vindt dat ze het gevoerde werk van de laatste jaren niet kan voortzetten. Twee leden van het directiecomité met een lange anciënniteit zitten momenteel op doktersbevel thuis.

Met de brief hoopte de directie de druk op de raad van bestuur op te voeren om een nieuwe voorzitter aan te stellen. Van den Bulck zou nu de vlucht vooruit hebben genomen. Volgens Le Soir blijft hij in functie tot 23 mei. Hij zal dan 336 dagen voorzitter zijn geweest.