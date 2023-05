De Hollywood-legende Harrison Ford heeft donderdagavond op het Filmfestival van Cannes verrassend een ere-Gouden Palm gekregen. Op het filmfestival gaat donderdag zijn nieuwe film Indiana Jones and the dial of destiny in première.

‘Ik ben erg geraakt door deze onderscheiding’, aldus de 80-jarige Amerikaanse acteur. Thierry Frémaux, de algemeen afgevaardigde van het festival, overhandigde hem de ere-Gouden Palm. Het festival had aangekondigd dat het een ‘uitzonderlijke huldiging’ zou brengen aan Ford, maar had daarbij geen verdere details gegeven.

Ford vertolkte tal van rollen in Hollywood-films, van Han Solo in de Star wars-saga tot Blade Runner. Sinds 1981 speelt hij ook de beroemde archeoloog met hoed en zweep, in de eerste film in de reeks: Raiders of the lost ark.

Eerder had ook de Amerikaanse acteur Michael Douglas (78) een ere-Gouden Palm gekregen tijdens de openingsceremonie van het filmfestival. Vorig jaar viel die eer te beurt aan Tom Cruise, die zijn film Top gun: Maverick kwam voorstellen.

Bekijk in onderstaande trailer hoe Ford een digitale facelift kreeg in nieuwe Indiana Jones-film:

