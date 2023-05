Voor het eerst sinds lang daalt de wachtlijst voor vluchtelingen die nog geen opvang hebben. Door enkele maatregelen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) kwamen er in de opvangcentra 1.200 plaatsen vrij.

Staatssecretaris De Moor moest de afgelopen maanden continu op zoek naar plaatsen voor vluchtelingen. Ondanks het recordcijfer aan bedden in centra over het hele land – momenteel ongeveer 35.000 – was ...