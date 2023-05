Andy Rourke is op 59-jarige leeftijd overleden aan alvleesklierkanker. Dat meldt zijn voormalige bandgenoot Johnny Marr op Twitter.

‘Met diepe droefenis kondigen wij het overlijden aan van Andy Rourke na een langdurige ziekte met alvleesklierkanker’, meldt gitarist Johnny Marr op Twitter. ‘Andy zal ons bijblijven als een warme ziel door degenen die hem kenden en als een buitengewoon begaafde muzikant door muziekliefhebbers.’

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz — Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023

Rourke was van 1982 tot 1987 bassist bij The Smiths en was samen met gitarist Johnny Marr bepalend voor het melodische geluid van de gitaargroep. Hij werd door Marr, een jeugdvriend, geïntroduceerd bij zanger Morrissey en drummer Mike Joyce. In hun vijfjarige bestaan namen ze vier albums op, maar de dynamiek in de band raakte al snel verstoord. Kort voor de release van The Queen is dead werd Rourke even uit de band gezet vanwege zijn heroïneverslaving.

Na de split van The Smiths zou Rourke ook nog baspartijen leveren aan Sinéad O’Connor en The Pretenders. Hij worstelde meer dan 20 jaar met zijn drugsverslaving en raakte samen met Joyce verwikkeld in een juridisch duel tegen Marr en Morrissey om royalty’s. Joyce won de zaak, maar tot een verzoening met Morrissey is het nooit gekomen.

Op Twitter nemen muzikanten afscheid van de bassist. Suede-bassist Mat Osman noemt Rourke ‘a total one-off’, ‘de zeldzame bassist waarvan je het geluid direct herkent’. Tom Chapman van New Order schrijft dat Rourke de reden was dat hij naar Manchester was verhuisd om muzikant te worden.

Aw man. RIP Andy Rourke. A total one-off - a rare bassist whose sound you could recognise straight away. I remember so clearly playing that Barbarism break over and over, trying to learn the riff, and marvelling at this steely funk driving the track along. (pic - K Cummins) pic.twitter.com/c3iBdsstpC — Mat Osman (@matosman) May 19, 2023

Rest in Peace Andy. A true inspiration to me and the reason I moved to Manchester to be a musician. One of the best bass players to come out of Manchester If it wasn’t for him I probably wouldn’t be in New Order today. My thoughts go to his friends and family Big Love ??. TC pic.twitter.com/epTNNDyxJo — Tom Chapman (@tommychap01) May 19, 2023

