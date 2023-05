ChatGPT nu ook in appformaat

OpenAI lanceert een mobiele versie van ChatGPT. De app voor IPhones in de Verenigde Staten zal al op 25 mei beschikbaar zijn. Binnenkort volgen ook andere landen en een app voor Android, communiceren ze in een persbericht.

De app is gratis en net als de website zal je er met de chatbot kunnen communiceren. Moederbedrijf OpenAI belooft ‘nauwkeurige informatie te verkrijgen zonder advertenties of gesorteerde resultaten’. Met dat laatste verwijst het naar de manier van werken van de huidige zoekmachines zoals Google en Bing. Bij de opening van de app zal die ook waarschuwen dat ChatGPT ‘onnauwkeurige informatie over mensen, plaatsen of feiten’ kan weergeven.

De website van ChatGPT is eind november gelanceerd en telde in de eerste week al meer dan een miljoen bezoekers. Twee maanden later telt de chatbot elke maand ongeveer 100 miljoen actieve gebruikers. Het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft is de voornaamste investeerder van OpenAI. De techgigant integreerde het taalmodel waarop ChatGPT gebaseerd is al in hun eigen zoekrobot Bing om de competitie met marktleider Google aan te gaan.