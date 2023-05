Komende vijf jaren worden bijna zeker heetste ooit en 8.000 jongeren dreigen in beroepsonderwijs uit de boot vallen

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Komende vijf jaar breken bijna zeker hitterecord

De combinatie van klimaatopwarming en het El Ninõ-fenomeen leidt ertoe dat de aarde tegen 2027 waarschijnlijk minstens één jaar opwarmt met meer dan 1,5 graad, de grens waar we onder willen blijven. Lees meer

2. Vrees dat 8.000 jongeren in beroepsonderwijs uit de boot vallen

Het deeltijds ­beroepssecundair onderwijs (DBSO) verdwijnt en gaat op in duaal leren. ‘Kans is groot dat kwetsbare jongeren nergens meer terechtkunnen.’ Lees meer

3. Voor eerst sinds lang daalt wachtlijst voor vluchtelingen

De wachtlijst voor vluchtelingen die nog geen opvang hebben, daalt. Door enkele maatregelen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) kwamen er in de opvangcentra 1.200 plaatsen vrij. Lees meer

4. Bassist van The Smiths overleden

Andy Rourke is op 59-jarige leeftijd overleden aan alvleesklierkanker. Hij was van 1982 tot 1987 bassist bij The Smiths en was samen met gitarist Johnny Marr bepalend voor het melodisch geluid van de gitaargroep. Lees meer

5. Ontvoerde Australische arts na zeven jaar vrijgelaten

Een 88-jarige Australische arts die zeven jaar lang werd vastgehouden in Burkina Faso is vrijgelaten. In 2016 werden de arts en zijn vrouw in het West-Afrikaanse land door een aan Al Qaeda gelieerde groep ontvoerd. Lees meer