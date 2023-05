In Burkina Faso ontvoerde Australische arts na zeven jaar vrijgelaten

Een 88-jarige Australische arts die zeven jaar lang werd vastgehouden in Burkina Faso is vrijgelaten. Dat heeft de Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong vrijdag (lokale tijd) bekendgemaakt.

Samen met zijn vrouw Jocelyn runde Kenneth Elliott meer dan veertig jaar een gezondheidskliniek in Burkina Faso. In 2016 werden ze in het West-Afrikaanse land door een aan Al-Qaeda gelieerde groep ontvoerd. De vrouw werd na drie weken vrijgelaten, omdat

Het is niet duidelijk hoe de vrijlating van Elliott precies tot stand is gekomen, maar de Wong liet weten dat regering en de familie Elliot ‘onvermoeibaar gewerkt’ aan zijn vrijlating.

Zijn vrouw had in 2018 nog opgeroepen haar man vrij te laten, omdat hij ‘niet meer lang te leven zou hebben’. De familie liet vrijdag in een verklaring weten: ‘Op 88-jarige leeftijd en na vele jaren van huis, heeft dokter Elliott tijd en privacy nodig om uit te rusten en op kracht te komen. We danken iedereen voor hun begrip en medeleven.’

Het ministerie waarschuwt Australiërs om niet naar Burkina Faso te reizen vanwege ‘aanhoudende burgerlijke onrust, hoog risico op terroristische aanslagen en ontvoering en roverij’.

