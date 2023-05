De Moor ontvangt collectief achter kraakpand

Het collectief ‘Stop de opvangcrisis’, een groep activisten die sinds ­enkele weken het pand naast het CD&V-hoofdkwartier in de Wetstraat bezet, wordt maandagochtend ontvangen door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V).

Al meer dan een jaar kan niet iedereen die in ons land asiel aanvraagt, rekenen op de wettelijk verplichte opvang. Volgens het collectief leven er vandaag meer dan 3.000 asielzoekers in de Brusselse straten. Soms vinden ze tijdelijk onderdak in een kraakpand, vaak met hulp van burgers. ‘We zijn tevreden dat de staatssecretaris heeft ingestemd met het bezoek, maar wachten af welke concrete ­resultaten het zal opleveren’, aldus het collectief. (vsa)