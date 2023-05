Verdachte in de cel voor mensensmokkel

In een onderzoek naar mensensmokkel heeft de Brugse onderzoeksrechter een 47-jarige Albanees aangehouden. Twee Britse ­Albanezen liepen al in oktober tegen de lamp toen ze trans­migranten wilden oppikken in De Panne. Samen met het Britse National Crime Agency (NCA) kwam de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie zo een mensensmokkelorganisatie op het spoor. Volgens het parket ging het duidelijk om goed georganiseerde feiten van mensensmokkel.

De smokkelaars pikten hier transmigranten op om dan ­onmiddellijk met een opblaasbare motorboot terug te varen naar Engeland. De 47-jarige ­Albanees heeft een asielaanvraag lopen in België. (vsa)