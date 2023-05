Collectief kraakpand Wetstraat

De Belgische ­viroloog Peter Piot wordt zondag in Genève door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geëerd voor zijn ­‘levenslange toewijding aan de gezondheid’. Piot zal een Global Health Leaders Award krijgen, net als de Congolese professor Muyembe-Tamfum. ­‘Beiden zijn ­gerenommeerde wetenschappers die nauw ­betrokken ­waren bij de ontdekking van het ebolavirus, en daarna leidende rollen hadden op ­gezondheidsvlak wereldwijd.’ De WHO verwijst ook naar ­Piots ‘uitzonderlijke leiderschap tegenover de hiv/aids-epidemie en andere wereld­wijde gezondheidsuit­dagingen’, en naar zijn rol bij het lanceren van bijvoorbeeld UNAIDS, het aidsprogramma van de Verenigde Naties. (vsa)