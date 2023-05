Leerkracht (27) van school in Blankenberge aangehouden op verdenking van zedenfeiten

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 27-jarige leerkracht aangehouden op verdenking van zedenfeiten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte geeft les op een middelbare school in Blankenberge.

Het onderzoek zou van start gegaan zijn op basis van geruchten over een relatie die de leerkracht zou hebben gehad met een leerlinge. Het is echter niet duidelijk of er daarnaast nog meer aan de hand was. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen kan over de inhoud van de zaak niets kwijt.

Het parket bevestigt wel dat de 27-jarige man door de onderzoeksrechter werd aangehouden op verdenking van zedenfeiten. De raadkamer in Brugge zal in principe dinsdag oordelen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.