Franse negentiger biecht executie van Duitse soldaten op

Tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog heeft een Franse verzetsman opgebiecht dat hij getuige was van de executie van meer dan veertig Duitse soldaten.

Bijna tachtig jaar heeft Edmond Réveil verzwegen dat hij aanwezig was bij de executie van een veertigtal Duitse soldaten op 12 juni 1944. De Franse en Duitse overheid gaan nu samen het massagraf opgraven.

Réveil, nu 98, was 18 in 1944. Hij was koerier voor de Franse verzetsgroep Francs Tireurs Partisans (FTP) in de Corrèze in centraal-Frankrijk. Op 8 juni deed die een overval op een normaalschool voor meisjes in de stad Tulle, waar Duitse soldaten waren ingekwartierd. Een Duitser die probeerde te ontsnappen, werd doodgeschoten.

De verzetslui namen meer dan veertig Duitse Wehrmachtsoldaten gevangen en een Franse vrouw die voor de Gestapo zou hebben gewerkt. Maar geen enkele verzetsgroep kon of wilde de grote groep opnemen. Uiteindelijk kwam het bevel dat de gevangenen moesten worden geëxecuteerd.

In een bos bij Meymac moesten ze eerst hun eigen graf graven. De verzetsman uit de Elzas die Duits sprak, moest elke soldaat inlichten dat hij zou geëxecuteerd worden. Vier verzetslui, onder wie Réveil, weigerden deel te nemen aan de executies. De anderen schoten elk één Duitser dood.

Réveil is de laatste overlevende die bij de executie aanwezig was. Hij wilde het geheim niet meenemen in zijn graf: ‘De wereld moet weten wat hier gebeurd is, dit is geschiedenis.’ Hij vertelde zijn verhaal vorige week aan La Montagne, een krant uit de Corrèze, en de radiozender France Bleu. De druk om te zwijgen, en de schaamte, waren groot: ‘Het is verboden om krijgsgevangenen te fusilleren.’

Nochtans was het niet helemaal geheim dat er een massagraf in het dorp moest liggen. In 1967 werden al de resten van elf personen opgegraven. Franse en Duitse oudstrijdersverenigingen willen het massagraf nu zo snel mogelijk blootleggen. Frankrijk en Duitsland sloten in 1966 een akkoord dat ze elkaars menselijke resten zouden terugbezorgen.

Het verzet was zeer actief in de Corrèze; de Duitse overheid voerde zijn repressie begin 1944 al voelbaar op. Na de landing in Normandië, op 6 juni 1944, escaleerden de vergeldingen en wreedheden aan beide zijden. Na de actie van de FTP werd Tulle weer ingenomen door de SS. 3.000 mannen uit de stad werden bijeengedreven. Na loting werden 99 van hen opgehangen en 149 anderen afgevoerd naar werkkampen.

In Oradour-sur-Glane, honderd kilometer van Meymac, vermoordde de SS op 10 juni 1944 642 personen als wraak voor een andere verzetsactie. Amper zes inwoners overleefden het bloedbad. Twee dagen later gaf het verzet opdracht de Duitse soldaten in Meymac te fusilleren.

