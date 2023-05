Vrees dat 8.000 jongeren in beroepsonderwijs uit de boot vallen

Het deeltijds ­beroepssecundair onderwijs (DBSO) verdwijnt en gaat op in duaal leren. ‘Kans is groot dat kwetsbare jongeren nergens meer terechtkunnen.’

De directies van de centra voor deeltijds beroepssecundair ­onderwijs (DBSO) vrezen voor de 8.000 jongeren die jaarlijks bij hen aankloppen. Vanaf ­volgend schooljaar moeten die hun weg vinden binnen het systeem van duaal leren.

‘De kans is groot dat die zeer kwetsbare jongeren nergens meer terechtkunnen’, zegt Carl Malfliet, coördinator van de Gentse scholengroep Edugo en lid van de actiegroep ‘Vergeet DBSO niet’. Bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is te horen dat de hervorming er juist kwam omdat het bestaande systeem ‘niet was aangepast aan de doelgroep’.

De voorbije jaren werden vanuit de Vlaamse overheid kosten noch moeite bespaard om het duaal leren van de grond te krijgen. Sinds het schooljaar 2019-20 is het ook een volwaardig traject in het secundair onderwijs. Dit schooljaar zitten 2.800 leerlingen in dat traject, maar recent moest het Rekenhof vaststellen dat dit aantal beperkt blijft omdat scholen en bedrijven op de rem staan.

Dat bevestigt Malfliet. ‘Nooit werd er bij stilgestaan dat de doelgroep van het DBSO, met veel kwetsbare jongeren, niet de doelgroep is van duaal leren’, zegt hij. ‘Het traditionele onderwijs is niet de juiste plek voor hen: zij belanden in het deeltijds beroepsonderwijs door het waterval­systeem en zijn schoolmoe. Vaak kampen ze met problemen thuis en psychische problemen ...’

Weyts beklemtoont dat het bestaande stelsel ‘nooit het verhoopte resultaat leverde. Veel van die jongeren zaten gewoon thuis, zonder aanbod’. Er moest dus iets veranderen.

‘De gekwalificeerde uitstroom uit het DBSO ligt elk jaar op om en bij de 50 procent’, zegt Malfliet. ‘Weyts zegt dan dat het om ‘maar’ de helft gaat, maar wat ons betreft is dat een succes: dat zijn jongeren die anders geen diploma halen.’

