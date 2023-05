Andy Warhol maakte geen nieuw portret van Prince, zegt Hooggerechtshof

Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelt dat Andy Warhol geen nieuw kunstwerk maakte toen hij een foto van Prince bewerkte. Daarmee staan eeuwen Westerse kunst in vraag.

Andy Warhol had niet het recht om te tekenen op een portret van Prince dat de bekende fotografe Lynn Goldsmith had gemaakt. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof donderdag beslist. De beslissing was niet unaniem: zeven rechters stemden voor, twee tegen. De uitspraak zal dan ook verregaande gevolgen hebben voor samples, verwijzingen, hommages of parodieën in de kunst.

In 1984 vroeg Vanity Fair aan Andy Warhol een illustratie voor een artikel over Prince. Warhol vertrok van een bekende foto door Lynn Goldsmith. Het magazine betaalde haar 400 dollar om die foto één keer te gebruiken, en vermeldde haar ook als auteur van het portret. Warhol maakte zestien voorstellen door de foto te verknippen en bij te kleuren, waarvan er één bij het stuk werd geplaatst.

Toen Prince in 2016 overleed, bracht Vanity Fair een herdenkingsnummer uit. Warhol was al in 1987 overleden, maar uitgever Condé Nast betaalde de Andy Warhol Foundation for the Visual Arts 10.250 dollar voor één van de bewerkingen uit 1984. Goldsmith werd niet geconsulteerd of betaald, en haar naam werd niet vermeld.

De daaropvolgende rechtszaak draaide vooral om de vraag of de bewerking als ‘fair use’ kan worden beschouwd. Het werk van een auteur kan niet zomaar worden gebruikt zonder diens toestemming, maar er zijn uitzonderingen. Een bewerking kan in het kader van ‘kritiek, commentaar of nieuwsberichtgeving’. Kopiëren mag voor gebruik in het onderwijs, wetenschappelijke doeleinden of research. Ook de aard van het gekopieerde werk speelt een rol, en de vraag of de bewerking voor commerciële doeleinden wordt gemaakt.

Over de vraag of Warhol een nieuwe betekenislaag had toegevoegd aan Goldsmiths foto, verschilden lagere rechtbanken danig van mening. Zo belandde de zaak uiteindelijk bij het Hooggerechtschof. Die oordeelde dat Goldsmiths foto niet voldoende is ‘getransformeerd’.

Rechter Sonia Sotomayor schrijft: ‘Originele werken van fotografen moeten de bescherming van het auteursrecht genieten, zelfs tegenover beroemde artiesten.’ Haar collega’s Elena Kagan en John G. Roberts Jr. zeggen dat de beslissing ‘elke vorm van creativiteit’ in de kiem zal smoren. ‘Ze zal nieuwe kunst, muziek en literatuur tegenhouden, de uitdrukking van nieuwe ideeën en de verwezenlijking van nieuwe kennis verhinderen. Ze zal onze wereld armer maken.’

Lees ook