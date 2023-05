Deutsche Bank heeft ermee ingestemd om 75 miljoen dollar te betalen als schikking in een rechtszaak die was aangespannen door een van de slachtoffers van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat hebben advocaten van de eiser bekend­gemaakt. Volgens slachtoffers had de Duitse bank de misbruikpraktijken van de door zelfmoord overleden miljonair mogelijk ­gemaakt door financiële diensten te blijven leveren.

‘Door de schikking kunnen tientallen overlevenden van Jeffrey Epstein eindelijk proberen hun vertrouwen in ons systeem te herstellen, wetende dat alle individuen en entiteiten die Epsteins seksueel misbruik en mensenhandel hebben gefaciliteerd, eindelijk ter verantwoording worden geroepen’, aldus een van de advocaten. De multimiljonair pleegde in 2019 zelfmoord en was klant bij de bank.

Een ander slachtoffer diende een bijna identiek verzoek in om het Amerikaanse bankconcern JPMorgan Chase verantwoordelijk te houden voor hulp aan ­Epstein door aan hem financiële diensten te verlenen. Die zaak loopt nog.

De verzoeken van de vrouwen die eerder werden ingediend bij de rechter in New York beschreven de banken als ‘het geheime wapen van Epstein dat jarenlang seksueel misbruik en mensenhandel mogelijk maakte’.

Eerder deze week werd in de zaak ook Elon Musk als getuige gedagvaard door de Maagden­eilanden. Musk zou door Epstein aangebracht zijn als klant bij JPMorgan. De rechter wil nu inzage in de communicatie tussen Musk en Epstein. Musk zei al dat hij geen enkele link heeft met de zaak.

Lees ook