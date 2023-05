Uitwaaien maar: 5 wandelweekends, uitgestippeld en van pitstops voorzien

Voor u getest en voorbereid tot in de puntjes: vijf tweedaagse wandelroutes in België of de grensstreek. Om je even ver van huis te weten, maar wel zorgeloos de weg terug te vinden naar het station.

BELGIË

Scherpenberg, Zwarteberg, Rodeberg, gelukspiekje

‘De tocht loopt door groen in alle mogelijke vormen, van heerlijke ­holle wegen tot moerasgebieden, van wilde insectenweiden tot stukken bos’, noteerde Eva Berghmans na twee dagen stappen door Heuvelland en omstreken, en toen ze ook nog eens kon overnachten op een wijndomein in de Douvevallei, was haar geluk even compleet. ‘Zou het kunnen dat ik hier zomaar op de paradijselijkste plek van België zit?’

LUXEMBURG

Stevig voor de benen, heerlijk voor de verbeelding

Prehistorische landschappen, magisch gekleurde grotten en een stevige bergop-bergaf in de bossen: een weekend op de Mullerthal Trail levert sprookjesachtige herinneringen op, vertelt Lieve Van de Velde. ‘De kans is klein, maar als ze bij Disney ooit een wandelroute zouden opzetten, zou dit in de buurt komen. Niet alleen omdat de paden bijna niet duidelijker kunnen, maar vooral omdat het lijkt alsof er om de paar kilometer een attractie neergepoot is. Alleen is in dit geval de ­natuur de pretparkbeheerder, en niet een kapitalistisch entertainmentbedrijf.’

NEDERLAND

Bergplezier waar je het niet verwacht

Wie Nederland zegt, denkt niet snel aan bergvakanties. Toch neem je best je goeie wandelschoenen mee naar Zuid-Limburg. De ‘Dutch Mountain Trail’ is meer dan honderd kilometer lang en moet met zijn hoogtes en laagtes niet onderdoen voor een alpenwandeling. Peter Vantyghem begon er wat ongelovig aan – een bergroute, in Nederland? – maar zijn voeten gaven na twee dagen stappen een duidelijk signaal: dit is uitdagend terrein. Het landschap ‘is prachtig, en onze voettocht voelt aan als een intieme, geprivilegieerde kennismaking.’

BELGIË

Niet voor masochisten

Duizenden schakeringen groen, indruk­wekkende stiltes, de kabbelende Zwalm en een pannenkoek die we nooit meer vergeten: de Vlaamse Ardennen staan bij wielermasochisten bekend om hun meedogenloze kuitenbijters, maar je kunt je er ook wandelen door de Zwalmvallei en dan primeert de betovering op de uitdaging. ‘Vlinders, vingerhoedskruid, fluitenkruid en reuzenbalsemien geven meteen een geluksgevoel’, noteerde Lieve Van de Velde op haar tweedaagse tocht. ‘Paarden met froufrous. Koeien met stevige billen. Kasseien op wat ooit Romeinse wegen ­waren. Molens. Pittoreske dorpsgezichten achter een patchwork van groene weiden, hartveroverende dorpskernen à la Botte­lare, Munte of Roborst.’

KUST

Het verre westen van België

Op het randje van De Panne, en er net over in Frankrijk, verandert je kijk op de kust compleet, noteerde An Olaerts na twee dagen dolen door verrassende kustlandschappen. ‘Zo dicht bij de zee, zo dicht bij Plopsaland, zwaaien witte kwikstaarten de plak. Een karekiet zingt in het riet.’ De tocht gaat in twee lussen die je vanuit eenzelfde verblijfplaats kunt maken: mooi te combineren met vakantiegenoten die liever op het strand gaan spelen terwijl jij door het duinzand stampt.

