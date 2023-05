Pistool Alec Baldwin op set Rust nog eens onderzocht

Alec Baldwin is nog niet van de zaak-Rust af: er komt bijkomend onderzoek naar het pistool waarmee Halyna Hutchins werd doodgeschoten.

Vorige maand werd Alec Baldwin buiten vervolging gesteld in de zaak van de dodelijke schietpartij op de set van de film Rust. Baldwin hanteerde in oktober 2021 een pistool dat veilig had moeten zijn. Het ging af, cinematografe Halyna Hutchins werd dodelijk getroffen, een andere medewerker aan de film werd gewond.

Baldwin werd toen beschuldigd van onvrijwillige doodslag. Omdat hij niet alleen hoofdrolspeler maar ook producent is van de western, was hij ook verantwoordelijk voor de veiligheid op de set. Zijn verdediging rustte op twee pijlers: het pistool ging af voor hij de trekker had overgehaald, en het moest gevuld zijn met losse patronen.

De openbare aanklagers in New Mexico stelden hem in april buiten vervolging omdat er bewijs was dat het pistool bewerkt was, waardoor het onbedoeld kon afgaan. Na de uitspraak startten de opnamen van de film opnieuw. De set verhuisde wel van New Mexico naar Montana.

Maar nu vragen openbare aanklagers Kari T. Morrissey en Jason J. Lewis toch bijkomend onderzoek naar het pistool. Ze hebben onafhankelijk expert Lucien Haag aangesteld om na te gaan of inkepingen in het pistool zijn bijgevijld, zodat moeilijker te controleren valt of het wapen half gespannen – en dus veilig – is of volledig gespannen. Haag moet ook de andere wapens die op de set werden gebruikt onderzoeken op dergelijke aanpassingen. En de munitie die op de set werd aangetroffen, omdat daar ook echte patronen bij waren.

Dat wijst erop dat de aanklagers nog altijd overwegen de strafzaak tegen de acteur te heropenen. De zaak tegen Hannah Gutierrez-Reed, de wapenmeester op de set, is nog altijd hangende. Haar advocaat Jason Bowles liet weten blij te zijn met bijkomend onderzoek, vooral naar de herkomst van de echte patronen. Zijn cliënte zal onschuldig pleiten.

