In 2005 stal iemand de rode schoentjes die Judy Garland droeg in The wizard of Oz. Dat kon natuurlijk niet goed aflopen.

Geert Sels

In 2005 had het Judy Garland Museum een meevallertje. Het museum in Grand Rapids, Minnesota, is ondergebracht in het huis waar actrice Judy Garland opgroeide. En dat jaar, net toen het zijn dertigste verjaardag vierde, kreeg het van een verzamelaar een paar schoentjes in bruikleen die Garland gedragen had in The wizard of Oz. Het geluk was van korte duur. Even later werden ze gestolen.

Wie doet er nu zoveel moeite voor een stel oude schoenen? Zelfs al zien ze er met hun rode pailletten redelijk sprookjesachtig uit. Iemand had de moeite gedaan om de achterdeur van het museum open te breken. En had daarna een glazen vitrinekast aan diggelen geslagen. De inbreker had zich zoveel moeite getroost dat hij geen vingerafdrukken had achtergelaten. Hij had ook behendig het alarm ontweken.

Waarom, in godsnaam? De schoentjes waren niet eens precies even groot. Allicht waren er enkele paren door elkaar gehusseld. Exclusief waren ze ook al niet. Nog drie andere paar schoentjes hebben de filmopnames overleefd. Was hier een wel heel grote fan van de film aan het werk geweest? Of een vergevorderde schoenenfetisjist?

Bij nader inzien moet het eerder iemand met een nuchtere mercantiele geest geweest zijn. Iemand die wist dat deze bekende filmattributen een marktwaarde van 3,5 miljoen dollar hadden.

En toch had hij een steek laten vallen. In de film hoefde Garland haar schoentjes maar drie keer tegen elkaar te tikken en te zeggen: there’s no place like home. Dat volstond om haar terug naar huis te transporteren. De inbreker had moeten weten dat deze schoentjes ooit zouden terugkeren. Dat gebeurde ook, in 2018, toen iemand de FBI tipte dat hij informatie had over de memorabilia. De tip werd in dank aanvaard en de schoentjes werden in beslag genomen.

Nu, vijf jaar later, is de vermoedelijke dief aangehouden. Judy Garland zal postuum haar schoentjes tegen elkaar tikken. De man zal naar de gevangenis getransporteerd worden. There’s no place like home, zal hij denken.

