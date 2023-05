Meanderen tussen Schelde en Zwalm

Duizenden schakeringen groen, indruk­wekkende stiltes, de kabbelende Zwalm en een pannenkoek die we nooit meer vergeten. Een weekendje wandelen in de Vlaamse Ardennen, goed voor 45?kilometer zomergevoel.

Het is stil. Erg stil. Het is raar hoe stilte ­opvalt. Maar voor iemand die weer veel te lang tussen de Brusselse brandweersirenes en claxonconcerten heeft vertoefd, valt ze op. Ik voel het wanneer ik me plots bewust word van fluitende vogels. Solofluiters zelfs. En de zaal, voor de gelegenheid een bos, luistert in complete stilte.

We zijn nog maar net vertrokken. Het station van Gontrode ligt amper een halfuur achter ons. We zitten op de GR 122 in het Aalmoeseneiebos. Dat moet het woord met de meeste klinkers zijn – net als ‘koeienuiers’, om in de sfeer van deze wandeling te blijven. Koeien, paarden, koolzaadvelden en het vlakke land lachen ons toe wanneer we het bos uit komen. We voelen ons nu al onderweg, een fijn gevoel is dat. Geen grotere vraagstukken in het hoofd dan: raken we er voor het donker? En op een van de langste dagen van het jaar is zelfs dat geen issue.

De mens die de Treinstapper uitvond verdient een bronzen wandelstok en een petje met gouden strepen. Het is het summum van eenvoud, een een-twee-drietje. Je wandelt van station 1 naar station 2 en breit er eventueel nog eentje van station 2 naar station 3 aan. Je neemt de trein ­terug van 3 naar 1. Je laat je auto bij station 1 – of je laat hem thuis en je vertrouwt 100 procent op de NMBS – en je begint te stappen. Hoe en waarlangs, dat staat in een boekje. In de twee richtingen zelfs, voor de dwarse geesten die liever van 2 naar 1 stappen, zoals wij op dag twee van dit wandelweekend.

Zelf ben ik nochtans geen fan van wandelen met een vinger die als bladwijzer in een boekje gekneld zit. Voor je het weet, zit je met een schoolreisgevoel, waarbij je op elke kruising stilstaat en met je neus tussen de al snel verfrommelde bladzijden zit. Maar de mens met de bronzen wandelstok en het petje met de gouden strepen heeft ook gps-files voorzien, dus die downloaden we gewoon op onze smartphones voor ­onderweg.

Wandelwalhalla

Dat onderweg bevindt zich ergens in de overgang tussen Scheldeland en Zwalmstreek, hartje Vlaamse Ardennen. ‘Wandelwalhalla’, zo hebben ze het hier op regio­nale toeristische websites gedoopt. Een heel netwerk van trage wegen werd hier de jongste jaren vanonder het stof en het ­beton gehaald. Zo belanden we geregeld op van die zalige paadjes die zich plots openbaren op wat op het eerste ­gezicht een dichtgegroeid stukje braakgrond lijkt.

‘Charming, charming’, zuchten we wanneer we langs de oevers van de bochtige Kaaimeersen wandelen. ‘Een oude meander, die zich bij het rechttrekken van de Schelde ontwikkelde tot een paradijs voor broedende vogels’, lees ik in de Trein­stapper. Iets verder doen we nog eens van charming charming, wanneer we door een gebied wandelen dat het bord Klein Zwitserland draagt. Een paadje langs de Zwalm is het, met stroomverschillen die aan watervallen doen denken. Vlinders, vingerhoedskruid, fluitenkruid en reuzenbalsemien geven meteen een geluksgevoel. Op dag twee krijgen we datzelfde gevoel op de paadjes rond de Zwalm­molen en op het Vlonderpad in het ­Jansveld.

Ronde van Vlaanderen

Tiens, waren dit niet de Vlaamse Ardennen? Waar zitten die kuitenbijters waarop de renners in de Ronde van Vlaanderen hun benen kapottrappen? Geen paniek. Dit is de eerste instapwandeling in deze reeks, dus blijven we min of meer op ­valleihoogte. Glooiend is het enige adjectief met hellingsgraad dat we hier gebruiken. Geen geklim, geen gezweet, en vlak genoeg voor een portie water in het landschap dus.

Ondanks die afwezige kuitenbijters kunnen we het niet laten om onze wandeling de Ronde van Vlaanderen te dopen. We beelden ons in dat we een toerist naar hier halen en zien met zijn ogen hoe zich een staalkaart ontrolt van al wat ons ­ergens vertrouwd is. Kerktorens en kapelletjes. Groepjes wielertoeristen, roepend op de fiets en roepend op een terras naast een streekbier. Een kapelletje met een leeg ­Duvelflesje naast. Huizen met kiezels in plaats van een voortuin. Voortuinen met betonnen leeuwen, kabouters en ‘hier niet keren’-kettingen, een zondags aperitief­terras naast de kerk van Sint­Goriks-Oudenhove. Pastoriewoningen. Paarden met froufrous. Koeien met stevige billen. Kasseien op wat ooit Romeinse wegen ­waren. Molens. Pittoreske dorpsgezichten achter een patchwork van groene weiden, hartveroverende dorpskernen à la Botte­lare, Munte of Roborst.

Pratend over die Japanse toerist die we hier zouden droppen, denken we terug aan de wandelingen die we zelf op een ­ander continent maakten. Ik herinner me mijn verbazing over het oneindige aantal tinten groen op Bali, op een wandeling tussen de rijstvelden. Op deze tocht zie ik het weer, in eigen land, hoe groen duizenden schakeringen heeft. Nog even, voor het augustus wordt, en de droogte definitief toeslaat.





PRAKTISCH:

Gontrode - Munkzwalm - Lierde

Afstand

Dag 1: van station Gontrode naar ­Station Munkzwalm, 24,6 km.

Dag 2: van Station Munkzwalm naar ­station Lierde, 19,6 km.

Hoogteverschillen

Weinig. Op dag 1 stegen we 104 meter en daalden we 100 meter. Op dag 2 daalden we 213 meter en stegen we 178?meter.

De weg vinden

De wandeling staat in detail beschreven in het gidsje Treinstapper 2. Dat koop je op de website van de grote routepaden of in de (reis)boekhandel voor ongeveer 20 euro.

Het is handig als je ook de gps-tracks hebt, onderweg. Die download je op je smartphone op de site van de grote ­routepaden. Je kunt ze dan importeren via apps als Outdooractive, Komoot of Routeyou.

Of: volg de wit-rode streepjes van de GR 122 tot het kasteel van Lilare. Vanaf dan is het de regionale GR, met geel-rode streepjes.

Bagage

Voor deze tweedaagse is bagage­vervoer niet nodig. Behalve een tandenborstel, schoon ondergoed en T-shirt heb je alles ook onderweg nodig: regenjasje, trui, zonnecrème, zonnebril, hoofddeksel, pleisters tegen blaren, ­extra sokken, water en picknick.

Eten en drinken onderweg

Dag 1:

Wij deden op dag 1 een terrasje bij Bistro Oud Munte, Munteplein 7, Munte. Je kunt er ook eten tussen 12 en 14 uur. Ongeveer 13 km van het startpunt.

Onderweg kwamen we nog tegen: ’t Ketske (Lindestraat 8, Bottelare) en De Linde (Koning Albert I-plein, Botte­lare). Open vanaf de namiddag.

De absolute kick van de dag vonden we voor ons vieruurtje bij IJzerkotmolen(Galerijpad 2, Sint-Maria-Latem), een plek waar een jonge molenaar en een jonge bakker zelfgebakken zuurdesembrood verkopen en een taverne openhouden. De pannenkoek met geitenkaas en huisgemaakte aardbeienconfituur staat in ons smaakgeheugen gegrift. In dezelfde buurt : Taverne Ter Swaelm (Galerijpad 5) en Café Klein Zwitserland (Galerijpad 3).

’s Avonds aten we in de buurt van ons logies bij De Molenaere, een restaurant-brasserie die duidelijk the place to be is voor locals. Klassieke kaart, van steak tot pasta (Biestmolenstraat 18, Zwalm).

In Munkzwalm-centrum, in de buurt van het station, is nog wel wat horeca te vinden. Wij hoorden veel goeds over De Stoasie, een snackbar in het station, maar die is enkel overdag open.

Lunchen deden we onderweg op een bankje. Tip: op de binnenplaats van de Kaaihoeve, een klein omwegje vanuit de Kaaimeersen, staan picknickbanken waar je ongestoord mag aanschuiven (ongeveer 16 km van de start).

Dag 2

Koop voor alle zekerheid voldoende picknick en water bij je vertrek in Munkzwalm. Op dag twee kwamen wij minder horeca tegen en de cafés die we passeerden, bleken net gesloten.

Bij de start is er wel de Zwammolen (Rekegemstraat 28, Munkzwalm), maar die blijkt tijdelijk gesloten. Aan de overkant, op nummer 26, kun je een rugzak volladen bij Streekpunt Zwalm: regionale bieren (veel kleine brouwerijen in de streek), nostalgische limonades, confituren en koekjes.

Ambiance was er op zondag aan de kerk van Sint-Goriks-Oudenhove, waar le tout village samenzat voor een aperitief met dj-set (Huys Te Oudenhove, Kruiswaterplein 1, Sint-Goriks-Oudenhove). Iets verder, op nummer 25, is er ook nog Café De Zondige Zeven. Hier zit je op ongeveer 7,7 km van de start, het station van Munkzwalm dus. Wat vroeg voor een lange pauze, maar nogmaals: dit is de plek om bij te tanken, want hierna is het soberheid troef.

In Lierde bleek zowel Café het ­Vosken (Steenweg 97) tegenover het station als Café ’t Kelderken (Caudenberg 25) gesloten.

Overnachten

Bij dit soort twee- of meerdaagse tochten moet je al veel geluk hebben om net op de route een overnachtingsplek te vinden. De ervaring leert ons dat B&B’s vaak wel bereid zijn om je op de route op te pikken en na het ontbijt weer af te zetten.

Wij vonden ons nachtelijke geluk bij B&B De Notelaar (Biestmolenstraat 14, Nederzwalm), op 4 km van het station van Munkzwalm. Een superfijne plek met mooie kamers, zwemvijver en een goedgevulde honesty-koelkast.

In dezelfde buurt: Hofstede Ter Biest (Biestmolenstraat 9, Zwalm).

Bereikbaarheid

Gratis parking aan het station van ­Gontrode. In het station stopt één trein, schakelstation naar verschillende richtingen is Zottegem. De rit tussen ­Zottegem en Gontrode duurt 20 minuten. Lierde-Zottegem duurt ongeveer 25?minuten.

Dit is een artikel uit ons archief. Het verscheen oorspronkelijk op zaterdag 9 juli 2022.

Lees ook