Nico Denz rondt vroege vlucht in Giro succesvol af en boekt mooiste zege uit carrière

Nico Denz heeft de twaalfde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Duitser van Bora-Hansgrohe reed de hele dag voorin en was uiteindelijk de snelste van drie overgebleven vroege vluchters. Het is nog maar de vierde zege uit de carrière van de 29-jarige Denz. Tom Skujinš werd tweede, Sebastian Berwick vervolledigde het podium.

De heuvelende openingskilometers van de twaalfde etappe nodigden uit om aan te vallen en na verschillende pogingen kwam er inderdaad een omvangrijke kopgroep tot stand. Aanvankelijk bestond die uit 26 renners, vier Italianen maakten nog de oversteek zodat we uiteindelijk dertig leiders kregen met daarbij ook twee renners van Jumbo-Visma: Sep Kuss en de jonge Duitser Michael Hessman. Echt veel voorsprong kreeg de omvangrijke kopgroep niet, Ineos zorgde voor de controle. In het vlakke middengedeelte werd er gedemarreerd vanuit de kopgroep. Eerst vijf, daarna vier renners scheidden zich af van hun vluchtgezellen waar de samenwerking volledig zoek bleek te zijn. Het viertal Skuijns, Denz, Berwick en Tonelli kreeg de ruimte en liep uit tot meer dan twee minuten.

Krachten sparen

De Colle Braida was de scherprechter van deze etappe. Tonelli moest vooraan als eerste de rol lossen, Nico Denz moest hemel en aarde bewegen om aan te kunnen pikken, maar slaagde in zijn opzet. Op de laatste helling van de dag probeerde Denz zijn twee resterende gezellen te verrassen. Berwick plooide maar kon nog aansluiting vinden. Een Let, een Duitser en een Australiër zouden dus onderling uitmaken wie in Rivoli zou winnen. Denz toonde dat hij met voorsprong de sterkste renner in de kopgroep was en spurtte overtuigend naar de dagzege, voor Skuijns en Berwick.

Bij de favorieten viel er weinig te noteren. Ook de Colle Braida was voor de klassementsrenners geen signaal om iets te ondernemen. Morgen staat immers een zware bergrit op het programma en dus was krachten sparen het leitmotiv. Ineos-Grenadiers van leider Geraint Thomas controleerde de rit.

Ilan Van Wilder van Soudal Quick Step was donderdag de eerste Belg met een zesde plaats. West-Vlaming Harm Vanhoucke van Team DSM voelde zich al enkele dagen ziek en stapte uit de Giro.

