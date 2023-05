Unicef helpt Oekraïense oorlogsbaby’s aan Poolse moedermelk

Twintig procent van de vrouwen die een beroep doen op een Poolse moedermelkbank, zijn Oekraïense moeders die het geweld ontvluchtten.

Een moedermelkbank die door Unicef in Polen werd opgericht voor moeders in crisissituaties, helpt elke maand 300 vrouwen. Sinds de Russische inval is twintig procent van hen Oekraïense vrouwen.

‘Het zijn vrouwen in de eerste weken van het moederschap’, zegt Aleksandra Wesolowska, directeur van de Human Milk Bank Foundation. ‘Ze staan onder zware stress, sommigen worden ook behandeld voor oorlogstrauma’s. Hun nood aan psychologische begeleiding en borstvoedingsadvies is nog belangrijker dan de moedermelk. Natuurlijk is de moedermelk eten, maar de melkbank is ook een uitdrukking van solidariteit onder vrouwen.’

De Poolse Karolina Dabiak, een voormalige zorgkundige, doneert moedermelk sinds augustus 2022, toen ze twee maanden na de bevalling vaststelde dat ze meer melk produceerde dan haar baby nodig had. ‘Het belangrijkste, voor mij, is dat ik premature baby’s zo aan een betere start kan helpen’, zegt ze.

Eén van die baby’s was Denis Dziubanovskiy, die anderhalve kilo woog bij de geboorte. Zijn moeder Evgeniya Loshkarova is een van de honderdduizenden Oekraïense vluchtelingen in Polen. Politieagenten troffen haar bewusteloos aan in haar flat in Warschau. Omdat ze zeven maand zwanger was en de baby met een keizersnee ter wereld kwam, had ze zelf nog geen moedermelk. ‘Het is beter voor zijn gezondheid, maar ik voel me ook geruster dat we zo goed worden opgevangen’, zegt ze.

Moedermelkbanken bestaan in alle werelddelen; ze helpen vooral baby’s met darmproblemen of die te vroeg geboren zijn. In oorlogssituaties neemt de vraag toe, omdat zwangere vrouwen die geweld ontvluchten vaker voortijdig bevallen of zwangerschapscomplicaties ondervinden, zoals baarmoederfibroomen. Brazilië heeft het grootste netwerk moedermelkbanken, met 217 banken. Sinds de eerste melkbank er in 1985 opende, is de kindersterfte er 73 procent gedaald, wat deels aan het netwerk wordt toegeschreven.

Lees ook