Voor het eerst sinds 2005 mist Rafael Nadal Roland Garros

Parijs moet het dit jaar zonder zijn gravelkoning stellen: Rafael Nadal is nog niet voldoende hersteld van zijn heupblessure en past voor Roland Garros. De Spaanse recordkampioen maakt ook een kruis over de rest van het seizoen. Maar stoppen doet hij niet.

De lijdensweg van Rafael Nadal (36) blijft maar duren. Sinds hij in januari werd uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open, staat hij aan de kant met een blessure aan de linkerheup. Aanvankelijk zou de Spaanse veteraan slechts zes tot acht weken out zijn, maar nadat hij had afgezegd voor de Amerikaanse hardcourttoernooien van Indian Wells en Miami, moest hij ook een kruis maken over zijn gravelvoorbereiding. Dat hij verstek geeft voor Roland Garros, is dus geen verrassing.

‘Het is onmogelijk om te spelen in Parijs’, zei Nadal vanmiddag op een persconferentie. ‘De evolutie van de blessure die ik in Australië opliep, is niet verlopen zoals ik had gewild. Iedereen kan zich wel voorstellen hoe moeilijk dit voor mij is.’ De Spanjaard heeft besloten om zijn racket enkele maanden aan de kant te leggen. Hoelang precies, is onduidelijk. Zijn bedoeling is om in 2024 terug te keren, voor wat ‘wellicht mijn laatste jaar zal worden als prof’. ‘Ik kom pas terug als ik er fysiek helemaal klaar voor ben’, aldus Nadal.

Uit de top 100

De titelverdediger heeft aan de Porte d’Auteuil een ongeëvenaard palmares. Bij zijn debuut in 2005 won hij er meteen de titel, nadien zou hij er zich nog dertien keer tot koning van het gravel kronen. In de achttien edities die de Spanjaard op het gemalen baksteen afwerkte, verloor hij slechts drie wedstrijden (in 2009, 2015 en 2021). Daartegenover staan 112 zeges in Parijs.

Vorig jaar versloeg Nadal, ondanks een aanslepende voetblessure, in de finale de Noor Casper Ruud. Zijn 22ste grandslamtitel was een half mirakel, mee mogelijk gemaakt door het hele toernooi lang met inspuitingen te spelen. Nu hij afzegt voor het tweede grandslamtoernooi van het seizoen, zal hij voor het eerst sinds 2003 uit de top 100 van de wereld vallen. Nadal staat vandaag veertiende, maar verliest de 2.000 punten die hij vorig jaar in Parijs scoorde.

Afscheidsjaar 2024

Telkens als hij zijn comeback uitstelt, komt ook zijn definitieve afscheid van de sport dichterbij. Het is geen geheim dat Nadals lichaam met haken en ogen aan elkaar hangt, terwijl met Carlos Alcaraz, Holger Rune, Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime en Stefanos Tsitsipas jong en onbevreesd tennisgeweld is opgestaan. De Spanjaard staat erom bekend niet op te geven, en dat is hij ook nu niet van plan.

‘Ik hoop volgend seizoen een laatste seizoen zonder problemen te kunnen spelen, en afscheid te kunnen nemen van de plaatsen en toernooien waar ik tijdens mijn carrière zo heb kunnen genieten’, zei hij. Maar de vraag blijft of Nadal het mentaal nog kan opbrengen om een laatste keer terug te knokken.

