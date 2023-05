Recente besmettingsclusters, onder meer in Frankrijk, tonen aan dat de apenpokken niet verslagen zijn. Een jaar na de wereldwijde veroveringstocht van het virus is duidelijk dat mensen het al vóór hun eerste symptomen kunnen doorgeven.

Eerst dit: het woord ‘apenpokken’ staat in de kop van dit artikel, maar eigenlijk wordt de ziekte alleen nog ‘mpox’ genoemd. ‘Mpox’ is afgeleid van ‘monkeypox’. In de korte vorm is de naam van de ziekte ...