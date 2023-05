11 boekentips voor baby’s en peuters

Weet u niet welke boeken geschikt zijn voor uw kleine spruiten van 0 tot 2,5 jaar? Met deze elf tips zit u goed! Nog een aanrader: op zaterdag 20 mei is het opnieuw Boekstart, met 130 bibliotheken die voorleesmomenten organiseren voor baby’s en peuters.

Hey baby, kijk! Eva Mouton en Laura Van Bouchout

Dieren knuffelen, strelen, troosten, snuffelen, wiegen … net als wij, mensen. Negen dierenduo’s van ouder en kind stelen de show in dit kartonboek. De zwart-witpatronen zorgen ervoor dat de tekeningen stimulerend werken voor baby’s, maar het boek kan meegroeien om hen, als ze wat groter zijn, op elke pagina de mieren te laten zoeken.

Uitgeverij Davidsfonds / Infodok – 2020

100 eerste woordjes in de stad Edward Underwood

Dit boek trekt je mee de stad in om te ontdekken wat daar allemaal te zien en te beleven valt: van de straat naar het station, langs de dierentuin en de supermarkt, naar het museum en het zwembad, en zelfs een restaurantbezoek. Op elk blad zit één element achter een flapje verstopt - een krant, vuilnisbak, kleedhokje, zwemtas … - wat zorgt voor extra spel- en zoekplezier. Underwood heeft oog voor diversiteit en brengt dit mooi en vanzelfsprekend in beeld.

Uitgeverij Gottmer – 2021

Wie eet er mee? Daniela Olejnikova

In dit interactieve kartonboekje maken peuters al zoekend kennis met verschillende soorten groenten en fruit. Op de linkerzijde staat telkens een kindje met een stuk fruit of groente. Rechts smullen enkele dieren van dezelfde gezonde snack. Een bonte stoet kinderen én dieren passeert de revue in dit vrolijk gekleurde boekje dat makkelijk mee in de handtas of rugzak kan.

Uitgeverij Boycott – 2022

Het Huis Géraldine Cosneau

In dit boek komt het huis tot leven. Loop samen met je peuter door de keuken, de woonkamer, de slaapkamer en de badkamer en leer de bewoners kennen. Op elke pagina ga je op zoek naar drie voorwerpen. Een leuk pop-upboek met een extra dimensie.

Uitgeverij Clavis – 2022

Ozewiezewoze: het ABC van de kinderliedjes (twee delen: A-J en K-Z) Jan van Coillie en Klaas Verplancke

Hoe gingen de woorden van ‘In een klein stationnetje’ ook weer? Of van ‘Brand in Mokum’ en ‘Hop Marjanneke’? Deze kleurrijke, uitbundig geïllustreerde bundel verzamelt de teksten van talloze klassieke Vlaamse en Nederlandse kinderliedjes. De muziek achter de woorden vind je via de website.

Uitgeverij De Eenhoorn – 2020

Oehoe oehoe, daar is Uil Camilla Reid en Clare Youngs

In dit boek tonen de uil, de kikker, de muis en de eekhoorn wat ze doen. Achter de vilten flapjes verschuilen zich nog andere diertjes. Op de laatste bladzijde zit er een spiegeltje verstopt onder het flapje! De flapjes zijn bovendien van vilt, en dus niet stuk te krijgen.

Uitgeverij Gottmer – 2022

Kom, we gaan een boek lezen! Susanne Strasser

Bomvol zit de bank als zebra, neushoorn, vis, kat, hamster, leeuw en ooievaar eindelijk hun plekje gevonden hebben nadat het kind geroepen heeft ‘Kom, we gaan een boek lezen!’ Iedereen wil er bij zijn, maar er komt altijd wel iets tussen zodat ze nog niet aan het verhaaltje kunnen beginnen. Dit heerlijke stapelverhaal is je reinste slapstick.

Hoogland & Van Klaveren – 2021

Draai rond: mijn lichaam Élo

Op je hoofd groeit ... een boot? Of een slak? En boven je ogen zien we? Twee lucifers? Of toch gewoon wenkbrauwen? Met de draaischijf tovert je kleinste de gekste dingen bovenop het hoofd en in de neus van de grappige figuurtjes in dit stevige kartonboek. Goed om de verbeelding op gang te brengen en lekker samen te lachen.

Oogappel – 2022

Het bos van Coco: een tel-en zoekboek Loes Riphagen

Coco en haar vrienden hebben zich verstopt in het bos. Laat je peuter op zoek gaan tussen de bomen en de struiken in het boek en leer hem spelenderwijs tellen. Loes Riphagen maakt opnieuw een prachtig geïllustreerd en stevig kartonboek vol grote platen waarop je peuter van alles kan ontdekken.

Gottmer – 2022

Slaap zacht, iedereen! Een pomponnetjesboek Marion Cocklico

In dit bedtijdboek vind je drie zachte pomponnetjes in de kleuren roze, geel en groen én grote ronde openingen waar de pomponnetjes net in passen. De pomponnetjes vormen op elke spread de lijfjes of buikjes van allerlei dieren die gaan slapen. Succes verzekerd, met dit zalig boekje voor het bedtijdmoment.

Uitgeverij Oogappel – 2023

Mijn eerste doosje vol vormen Inge Rylant

In deze doos zitten vier kleine kartonboekjes waarop telkens een peuterhand staat met uitgestanste vorm: een cirkel, een driehoek, een vierkant en een halve cirkel. In de boekjes staan allerlei voorwerpen die deze vorm hebben. Laat je peuter zelf een boekje uitkiezen en ga samen op ontdekking!

Pelckmans – 2022

Met dank aan Iedereen Leest. Meer boekentips vind u op www.boekstart.be en www.boekenzoeker.be