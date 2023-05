Milo Rau strijdt voor de Amazone. De beste voorstellingen van het moment

Last van fomo? Geen nood, onze podiumrecensenten maken dat je geen enkele must-see in theater, opera, circus en dans mist.

Theater Antigone in de Amazone Milo Rau/NTGent

Milo Rau trok met Sophocles’ tragedie Antigone onder de arm naar het Amazonewoud, waar bossen plaatsmaken voor de sojateelt van multinationals. Zijn Griekse koor is ’s werelds grootste organisatie van landloze boeren. Zoals steeds integreert Rau de biografieën van zijn acteurs, zoals de inheemse activiste Kay Sara, én hij re-enact een gruwelijke massamoord. Maar deze reflectie over westerse destructie is – atypisch Rau – ook een lesje in bescheidenheid, oordeelt recensent Gilles Michiels.

Nog te zien op 10-11/6 in NTGent.

Dans Change of plans Femke Gyselinck en Platform-K

Dat Hendrik Lasure een muzikaal wonderkind is, weten we al van zijn band Schntzl. Ook in Change of plans, een samenwerking tussen het ­inclusieve dansgezelschap Platform-K en choreografe Femke ­Gyselinck, dompelt hij ons onder in een ronduit verslavende, eclectische klankwereld. Als concert houdt Change of plans je op het puntje van je stoel, als dansvoorstelling iets minder. Maar Gyselinck slaagt er wel met verve in om het verschil uit te vlakken tussen dansers met en zonder beperking.

Nog te zien op 26/5 in CC De Werft (Geel) en 2/7 op festival Dansand (Oostende).

Comedy Soenami Soe Nsuki

Sinds haar debuut Soetopia in 2019 mag Nsuki zich officieel een BV noemen. Met haar tweede zaalshow maakt Soe Nsuki (34) komaf met de pleaser in zichzelf. Van de reis naar haar vaderland Congo tot het prille moederschap en racisme, in Soenami legt ze haar hart bloot.

24/5 in C-Mine (Genk), 25/5 in OC ’t Waaigat (Zwijndrecht), 27/5 in Corso (Berchem), 2/6 in Arjaantheater (Geraardsbergen), 8/6 in CC Nova (Kiel), 9/6 in CC Casino (Houthalen-Helchteren), 14/6 in CC De Fabriek (Sint-Lievens-Houtem).

Theater Gruis/aan de twijfel Jesse Vandamme & Werktoneel/NTGent

Collectief Werktoneel puurt uit het nihilistische oeuvre van Willem Frederik Hermans een wrede tragikomedie over menselijke waanzin in een wereld die geen negativiteit verdraagt. De nieuwe generatie is gearriveerd en ze is hier om te blijven, zoveel bewijst dit sublieme spelerstoneel.

31/5 en 1/6 in KVS (Brussel).

Foto: Michiel Devijver

Comedy Grind Kommil Foo

Raf en Mich Walschaerts eren in deze nieuwe voorstelling niet alleen hun ouders, maar ook hun vakmanschap als theatermakers. Zelden stonden ze zo naturel op het podium. We hebben Kommil Foo in deze krant al vaak bewierookt, maar ze blijven na meer dan dertig jaar dan ook op het hoogste niveau theater maken, in een volstrekt unieke stijl bovendien, die het beste van het Nederlandse cabaret nog altijd samenbrengt met de mooiste Vlaamse verhalen.

De speelreeks is bijna overal uitverkocht, maar er zijn nog tickets voor 30/5 in Schouwburg Kortrijk, 14-15/6 in CC De Spil (Roeselare), 16/6 in Concertgebouw (Brugge) en 20-23/7 in Capitole (Gent, tijdens de Gentse feesten).

Comedy Cools & Zonen Hans Cools

Wereldberoemd in West-Vlaanderen, zieltjes winnend daarbuiten: Hans Cools charmeert in zijn comedydebuut. Cools, bouwkundig ingenieur, zette pas vijf jaar geleden zijn eerste stappen in de comedy. Zijn stijl voelt vertrouwd aan, maar is ook atypisch. Hoeveel stand-uppers geven je na hun show het gevoel dat je hen écht kent? Cools alvast wel.

Er zijn nog tickets voor 18/5 in Staf Versluyscentrum (Bredene), 1/6 in CC Het Gasthuis (Aarschot), 17/6 in Capitole (Gent).

Hans Cools Foto: 9 to 5

Theater Woody Woodman

Woodman, het gelegenheidscollectief met onder meer Joke Emmers en Evelien Bosmans, laat zich inspireren door Woody Allen, de zorgen van thirtysomethings en romantiek. Echt diep graaft deze pretentieloze Woody niet, maar de ­acteurs slagen er wel in om een wildgroei aan ideeën in één universum te passen – dat is ook een kunst.

Nog te zien op 19/5 in Lokeren, 20/5 in Ekeren, 23/5 in Leuven, 24/5 in Keerbergen, 10-11/6 in Antwerpen en 14 & 16-17/6 in Gent.

Woodman Foto: Zjuul Devens

Musical Red Star Line Studio 100

De musical Red Star Line, over de Bel­gische rederij die van 1873 tot 1935 zo’n twee miljoen landverhuizers naar Noord-Amerika vervoerde, is technisch zo vernieuwend dat hij een heel eigen medium in het leven roept. Nog veel meer dan in de voorgaande musicals spelen de rijdende tribunes een hoofdrol, zodat je al na vijf minuten vergeet waar boven of onder is.

Tot 21/5 in het pop-up theater van Studio 100 (Puurs).

Dans Birds Seppe Baeyens

Seppe Baeyens is een meester in sociale choreografie, wat hij nog maar eens bewijst met het openluchtspektakel Birds. In slechts enkele minuten krijgen de vijftien dansers – de jongste is 10, de oudste 71 – je op de dansvloer. Het begint met oogcontact en twee uitnodigende armen: zo weinig heb je nodig om je welkom te voelen.

21-22/5 in CC Brugge.

