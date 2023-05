Taxichauffeur Harry en Meghan relativeert ‘bijna catastrofale achtervolging’ door paparazzi

De ‘bijna catastrofale achtervolging’ van Harry en Meghan in New York afgelopen dinsdag viel volgens de taxichauffeur die de twee vervoerde wel mee. Sukhcharn Singh zegt tegen Amerikaanse media dat het verhaal overdreven werd door de Britse royal en zijn vrouw.

‘Ik vind het een beetje overdreven, mensen moeten er niet te veel van gaan denken.’ Dat zei de New Yorkse taxichauffeur Sukhcharn Singh aan Amerikaanse media over de veelbesproken autorit van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle in New York.

Singh zat achter het stuur van de taxi die Harry, Meghan en Meghans moeder Doria Ragland vervoerde nadat ze dinsdagavond een awardshow hadden bijgewoond. Volgens de woordvoerder van Harry en Meghan werd hun taxi twee uur lang achtervolgd door ‘bijzonder agressieve paparazzi’ en was er sprake van een ‘bijna catastrofale achtervolging’. Tijdens de achtervolging zou de auto van het koppel verschillende keren bijna gebotst zijn.

Volgens Singh was het koppel nerveus. ‘Zijn vrouw keek angstig en Harry was nerveus.’ New York, is volgens de taxichauffeur, ‘de veiligste plek om te zijn’. ‘Er zijn overal politiebureaus en er staan agenten op elke hoek van de straat, dus er is geen reden om bang te zijn in New York.’

‘Roekeloos’

De politie van New York assisteerde dinsdag het beveiligingsteam van Harry en Meghan en liet weten dat er tijdens de ‘uitdagende rit’ geen botsingen, gewonden of arrestaties konden worden gemeld.

De burgemeester van New York, Eric Adams, noemde het tijdens een persconferentie ‘roekeloos en onverantwoordelijk’ dat fotografen de achtervolging in hadden gezet op de Britse prins en zijn vrouw.

Het incident riep herinneringen op aan de dood van Harry’s moeder, prinses Diana, die het leven liet in een auto-ongeval in Parijs na een achtervolging door paparazzi.