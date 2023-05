Jurassic Park in Luxemburg

Prehistorische landschappen, magisch gekleurde grotten en een stevige bergop-bergaf in de bossen. Een weekend op de Mullerthal Trail levert sprookjesachtige herinneringen op.

‘Moien. Moien. Moien.’ Hè? Wat zeggen die mensen, vragen we ons af. ­Tegelijk ­berispen we onszelf, want hoe ­wereld­vreemd kun je zijn? We lopen de hele ­wereld af, leren hoe je ‘hallo’, ‘goeiemorgen’ en ‘goeienavond’ zegt in Griekenland, Thailand of Marokko, en dan weten we niet hoe ‘hallo’ klinkt in Luxemburg, op nog geen drie uur rijden van Brussel. ­Moien, dus, uit te spreken als ‘mwa-jen’. En we ­horen het vaak. Om maar te zeggen: het is hier geen verlaten wandelpad. Maar dat wijten we aan de timing: het is het verlengde hittegolfweekend van 15 augustus en wie de koelte niet aan zee zoekt, zoekt ze duidelijk in de Luxemburgse bossen en grotten van Klein Zwitserland, op een van de wandellussen van de Mullerthal Trail.

Niet dat er niet gezweet wordt. Voor we het doorhebben, is onze watervoorraad ­gehalveerd en plakken T-shirts waar ze niet horen te plakken. Het is dan ook geen walk in the park. De naam ‘Klein Zwitserland’ moet je verdienen. Zelden wandelen we vlak. Soms komt er wat geklauter bij. Maar we hebben dan ook voor de zwaarste lus gekozen. Je moet hier namelijk even puzzelen voor je vertrekt. De Mullerthal Trail, die over 112 kilometer loopt, heeft drie basislussen, die gemakshalve route 1, 2 en 3 ­heten. Daar lopen kriskras kortere wandelroutes door waarmee je die basislussen kunt uitbreiden. Elke lus is 38 kilometer lang, dus goed voor een tweedaagse, toch voor een gemiddelde wandelaar. En elke lus heeft zo haar eigen karakter.

Wij kiezen voor route 2, net omdat die het typische landschap van Klein Zwitserland belooft: ‘spectaculaire rotsformaties’, zo staat het in de brochure.

Oehs en ahs

We zijn vanochtend vertrokken in Echternach, het stadje van de gelijknamige processie. Al blijkt dat het spreekwoordelijke systeem van drie stappen vooruit, twee stappen achteruit in de jaarlijkse processie al sinds 1947 vervangen is door een soort springpas. Los van die folkloristische weetjes bleek het een charmante plek, waar de locals ons al meteen op de juiste weg zetten: ‘Montez! Là! Dans le bois!’ Vandaaruit bleek het simpel: gewoon de rode M in Zorro-lettertype volgen, respectievelijk richting Berdorf, Mullerthal, Scheidgen en weer Echternach.

De kans is klein, maar als ze bij Disney ooit een wandelroute zouden opzetten, zou dit in de buurt komen. Niet alleen omdat de paden bijna niet duidelijker kunnen, maar vooral omdat het lijkt alsof er om de paar kilometer een attractie neergepoot is. Alleen is in dit geval de ­natuur de pretparkbeheerder, en niet een kapitalistisch entertainmentbedrijf. ­Indrukwekkend is het in elk geval. Onze eigen kinderlijke oehs en ahs kunnen wedijveren met die van de wandelende kinderen rond ons. Overhangende rotsen, kloven, rotsspleten, grotten waar je kunt door wandelen: het lijkt soms wel Jurassic Park. Soms verwacht je een glimp van de verborgen stad Petra, zo achter een rotsspleet.

Buik intrekken

Wollefsschlucht is de eerste die we ­tegenkomen, en dus per definitie de ­beklijvendste: een gigantische rotsspleet waarin wolven ooit schuilden. Of Huel Lee, een soort rozig grottenpaleis in zandsteen. Heel vreemde plek. Perekop, nog zoiets. Een enorme rotsformatie waar we binnenin de ladder op kunnen. Boven, op het uitzichtpunt, hangt het vol liefdesslotjes. De mens blijft iets raars.

Echt spannend wordt het tussen Mullerthal en Herzberg, waar we ons 50 meter door de supersmalle, donkere spleet van het onuitspreekbare Déiwepëtz wringen. Rugzak af, buik intrekken en lampje van de smartphone op. Zou dit zijn hoe het voelt om uit de baarmoeder gehaald te worden?

Ons innerlijke kind wedijvert hier voortdurend met de hiker in ons. Het eerste wil elke grot in en blijft staren naar de magische schaduwen op de rotsen, de tweede wil een stevige basissnelheid op de wandel­app. We landen ergens in het midden, een kleine 4 kilometer per uur met 700 meter stijgen en 600 meter dalen, en gezien de hitte is het kind misschien verstandiger dan de hiker.





PRAKTISCH: MULLERTHAL TRAIL

Waar?

• De Mullerthal Trail ligt in het Groothertogdom Luxemburg, op zo’n drie uur rijden van Brussel. In totaal zijn er 112 km wandel­paden, verdeeld in drie lussen. ­Elke lus is 38 kilometer. De lussen kunnen aan elkaar geschakeld worden en nog uitgebreid worden met ­extra wandelingen. Elke lus heeft een eigen karakter: de eerste is een mix van rotsen, bossen en ­weiden, de tweede focust op de rotsformaties, de derde op beekdalen en burchten.

• Starten kan in elk dorp op de trail. Wij kozen voor Echternach.

• Erg handig is de Mullerthal Trail Pocketguide.

Weg vinden?

De routes zijn heel duidelijk aangeduid met een rode M. Op de site van de trail kun je ook de GPSX-bestanden downloaden en opladen in je wandel­app.

Overnachten met of zonder bus?

• Wij deden Route 2 in twee ­dagen. Idealiter zouden we onderweg, in Mullerthal of Consdorf, blijven logeren zijn, maar met het lange weekend van 15 augustus was alles volzet, en waren hotels niet happig op boekingen van minder dan twee nachten. We besloten dus om de route vanuit een vaste basisplek te stappen en vonden fijn logies in Echternach, in Au Vieux Moulin, een gezellig hotel iets buiten het stadscentrum, met een ­ongelooflijk lieve gastvrouw en een lekker (zij het prijzig) gastronomisch ­restaurant. Wij aten er één avond.

• In minder drukke weekends kun je onderweg vlotter een doorgaande nacht boeken, in Consdorf, Mullerthal of Scheidgen, bijvoorbeeld. Er is onderweg ook een ruim aanbod aan campings.

• Op dag 1 namen we na onze stapdag in Mullerthal de bus terug naar Echternach, en op dag 2 namen we de bus in omgekeerde richting. De bussen zijn gratis en zijn ingesteld op wandelaars. Met de app van Mobiliteit Luxemburg kun je makkelijk dienstregelingen raadplegen en ritten plannen.

• Goed om te weten: als je voor route 3 kiest, kun je ook terecht in de jeugdherbergen in Larochette en Beaufort. Ook Echternach heeft er een.

Bagagevervoer

Niet getest, maar wel beschikbaar en handig voor wie meerdere dagen wil wandelen zonder zware rugzak: bagagevervoer is beschikbaar, maar je moet er wel wat voor overhebben: 12 euro per dag per tas. Check de site Move we carry.

Eten en drinken

In de stadjes en dorpen onderweg vind je terrassen, cafés en vaak ook wel iets om te eten. Op de kaart in de Mullerthal Pocketguide staat duidelijk aangegeven waar je kunt eten.

In Echternach zelf heb je vanzelfsprekend een erg uitgebreid aanbod aan cafés en restaurants, met de onvermijdelijke flamm­kuchen.

www.mullerthal-trail.lu/en





Dit is een artikel uit ons archief. Het verscheen oorspronkelijk op 20 augustus 2022.