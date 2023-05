China is de grootste bron voor illegale fentanylpillen die in de Verenigde Staten terechtkomen. De drug wordt opgestuurd naar Mexicaanse kartels die het eventueel nog verwerken en het vervolgens verder over de Amerikaanse grens smokkelen.

Fentanyl is een synthetische variant van morfine en een enorm krachtige pijnstiller. Net als andere zogenaamde opioïdes is het zowel effectief als zeer verslavend. In de medische sector wordt het gebruikt ...