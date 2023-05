Voor u getest: de strafste cols van België

Natuurlijk moet een col niet per se moordend zijn om voldoening te geven, en is deelnemen even belangrijk als bedwingen – of dat is toch de theorie. Onze man op de fiets onderzocht empirisch of de strafste cols van het land die naam wel waardig zijn en brengt verzuurd verslag uit.

Dag 1

UNTZ UNTZ UNTZ UNTZ UNTZ. Mijn hart gaat als een gek tekeer en overstemt het geschuur van de ketting, het krakje in mijn rechterpedaal en zelfs mijn ademhaling. De zon schijnt, maar door een windvlaagje voelt mijn bezwete ondershirt plots aan als een koude handdoek. Dat doet deugd, al is het maar voor een paar seconden. Proef ik daar bloed? Ik kijk voor me, maar zie alleen asfalt – dit moet het stuk zijn dat oploopt tegen 20%. Om u een idee te geven: dat is steiler dan de helling die de tramlift in Lissabon oprijdt. Fuck, als dit de op twee na lastigste beklimming van België is, wat moet die eerste dan wel niet zijn?

Het is een zaterdag in mei en ik zit op mijn koersfiets, halverwege de befaamde Côte de Stockeu, een klim die bijna elk jaar voor een ravage zorgt in het peloton tijdens de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. Ik ben hier geheel uit vrije wil, maar ook wel omdat me heel vriendelijk is gevraagd of ik geen zin had om op zoek te gaan naar de moeilijkste col van het land. ‘Natuurlijk, fluitje van een cent’, had ik geantwoord. Er bestaat al een officiële rangschikking van de moeilijkste beklimmingen van het land, dus ik zou gewoon een paar van de hoogst geklasseerde cols oprijden en er verslag over uitbrengen. Echt lang stilstaan bij het feit dat die cols dan een pak langer en vooral lastiger zouden zijn dan wat ik doorgaans rond Brussel voor de wielen krijg, had ik niet gedaan.

Met een verlengd weekend voor de boeg plande ik een Ardennen-tweeluik: op zaterdag een rit van 125 kilometer die vertrekt vanuit Coo, met die vervloekte Stockeu en nog een rist andere venijnige klimmen in de buurt van Vielsalm, en eentje op maandag onder Marche-en-Famenne, 150 kilometer lang en met ruim 3.000 hoogtemeters, waaronder de Col de Haussire, officieel de lastigste beklimming van het land. De routes kreeg ik doorgespeeld van Steven Hendrikx, een Ardennen-freak die voor het Deense high-end wielerkledingmerk Pas Normal Studios werkt en overal in Europa ritten uitstippelt en organiseert. Omdat gedeelde smart halve smart is, heb ik mijn vriend Wim Raes – een rugbyspeler met een enorm uithoudingsvermogen én een koppel dijen om u tegen te zeggen – gevraagd om mee te gaan.

Ik zie hem voor me uit rijden. Hij is al bijna bij het standbeeld van vijfvoudig Luik-Bastenaken-Luik-winnaar Eddy Merkcx, we hebben afgesproken dat we er even zullen pauzeren voor de obligate foto. Terwijl mijn dijen vol zuur lopen, loopt mijn hoofd leeg.

Intussen weet ik het zeker, ik proef bloed.

Helemaal verzuurd

Dan al weet ik dat het vandaag niet meer goed komt. Er bestaat zoiets als een overslagpols, het aantal hartslagen per minuut waarbij er nog een evenwicht is tussen de aanmaak en afbraak van melkzuur. Wie daar voor een langere tijd over gaat, verzuurt helemaal en kan tijdens een activiteit nog moeilijk recupereren. Ik schat dat het vooral ligt aan het grote verschil met de hellingen die ik gewend ben: qua hellingsgraad komen de Stockeu en zijn collega’s wel overeen met de hellingen die ik geregeld op en af rijd in Overijse of in de buurt van Beersel, maar daar zijn ze meestal een paar honderd meter lang, terwijl de Côte de Wanne 5 kilometer lang is, en de Col de Stockeu goed 2 kilometer.

Na de Mont de la Soie – een langere, maar geleidelijke klim – zullen we in een grote lus over hoger gelegen plateaus weer richting Vielsalm rijden. We doen het rustig aan en kunnen eindelijk een beetje genieten. Door het bos gaat het richting uitgestrekte, glooiende weilanden, gevolgd door veenland in volle bloei. De geur van dennen vermengt zich met die van bloemen: geweldig en allesoverheersend. Na de 7 kilometer lange Côte de Chabrehez moet een lange afdaling ons terug in Vielsalm brengen. Maar we hebben pech: de wind komt pal uit de tegenovergestelde richting en we moeten ons helemaal leegtrappen om beneden te raken.

Op de trein terug naar huis is het stiller dan tijdens de heenreis. Ik begrijp niet goed wat ons is overkomen: we hebben 125 kilometer gefietst en zo’n 2.100 hoogtemeters overbrugd. Dat is niet zóveel, ik heb al geregeld meer gefietst. Wat gaat dat maandag geven, wanneer we de Col de Haussire moeten oprijden? En waarom had ik ook weer toegezegd voor deze opdracht?

Het plan

Wellicht omdat ik niet vies ben van afzien. U moet weten: ik ben geen profwielrenner, en zelfs geen bovengemiddelde amateur. Rijden in groep vind ik niets, te veel machogedrag en te veel dingen waarop je moet letten – het achterwiel en dus ook de billen van de persoon voor je, bijvoorbeeld. Het risico op valpartijen is ook groter. Competitief ben ik al evenmin. Zo snel mogelijk rijden om op Strava met gemiddeldes van boven de 30 km/uur te pronken doe ik dus ook bijna nooit, vooral omdat je de omgeving dan niet in je kunt opnemen en omdat zoiets vereist dat je met doodsverachting kruispunten oprijdt. Bovendien is er altijd wel iemand sneller. Maar ik hou wel van uitdagingen, en vooral van de fysieke en mentale boost die je nadien krijgt.

De geneugten van het bergop rijden heb ik evenwel pas later ontdekt. Met mijn 1m86 en ruim 80 kg heb ik meer aanleg voor het vlakke, gelijkmatige werk. Gelukkig kun je leren om bergop te rijden en hoe meer je het doet, hoe fijner het wordt. Een hartslagmeter komt daarbij goed van pas, en wees vooral ook niet bang van je kleine verzet: dat Johan Museeuw hellingen altijd op de grote plaat op reed, wil niet zeggen dat jij dat ook moet doen.

Tenzij je in Vlaams-Brabant, de Vlaamse Ardennen of het West-Vlaamse Heuvelland woont, moet je in Vlaanderen behoorlijk ver fietsen om een heuvel te vinden die hoger is dan een snelwegbrug. Toch houden Vlamingen van hun bergen: heatmaps van de online fietstool Longtermbechallenge, die gps-gegevens van fietsers verzamelt (maar die intussen off line is gehaald, red.), tonen dat we het vaakst fietsen in heuvelachtige gemeenten, waarbij Oudenaarde met stip op één staat en de Vlaamse Ardennen veruit de drukst befietste regio van het land is. Je vindt er steile asfaltbeklimmingen zoals de Kanarieberg bij Ronse, maar vooral nijdige puisten waar iemand ooit in alle vlugte kasseien op heeft uitgestrooid: Koppenberg, Paterberg, Molenberg, Kwaremont, de Muur van Geraardsbergen … Het zijn ronkende namen uit de wielergeschiedenis die elk jaar ellenlange discussies opleveren over welke klim nu het zwaarst is.

Gelukkig is er sinds 1989 een officiële scherprechter: Encyclopedie Cotacol, 1.000 hellingen van België, van de hand van wiskundeleraar Daniel Gobert en ambtenaar Jean-Pierre Legros. Drie jaar lang hebben de twee met een team wiskundigen, cartografen en wielertoeristen zo’n 30.000 metingen uitgevoerd om tot een standaardwerk van duizend klimmen te komen, die beoordeeld zijn op hun hoogte, hellingspercentage, lengte en staat van het wegdek. Daarvoor reden ze samen 1.869.800 km en klommen ze liefst 112.396 kilometer. En we kunnen u verzekeren: dat deden ze toen niet op carbonfietsjes van 6 kg.

Dag 2

Maandag, 7.45 uur. We zitten alweer op een trein richting Ardennen, zenuwachtig omdat de lastigste col van het land op het programma staat én we nog meer hoogtemeters gaan doen dan zaterdag, maar vooral ook opgewonden. Deze route heeft Steven Hendrikx speciaal voor ons uitgestippeld, en ze ziet er veelbelovend uit: een mix van steile en zachte hellingen, bossen en velden, maar vooral veel smalle wegen en dus uren eenzaamheid – voor een fietser geen negatief woord. Bovendien zullen we in de buurt van Saint-Hubert passeren, waar ik als kind heerlijke vakanties heb doorgebracht.

We zijn ook beter voorbereid deze keer: we zijn vroeg vertrokken en hebben allebei een grote portie pasta en twee extra waterflessen mee – beter dan ons vorige dagrantsoen, dat bestond uit sportrepen, een lokale eclair en kraantjeswater dat we dankzij een tip van de bakker bij kerkhoven vonden. Wim en ik spreken af dat we deze keer overal heel rustig naar boven zullen fietsen, kwestie van niet nog eens na 20 kilometer al steendood te zijn.



Het is iets na negen als we afstappen in Marloie. Door een zacht glooiend landschap fietsen we naar het noordoosten, onder Marche-en-Famenne door richting Hampteau. Dat ligt aan de oever van de Ourthe, dus we weten meteen hoe laat het is: klimtijd. Rustig rijden we naar boven, één oog op de hartslagindicator, één oog op de omgeving. Over een miniplateau gaat het zuidoostwaarts richting La Roche-en-Ardenne, waar de Col de Haussire op ons wacht.Je kunt ’m vanuit verschillende richtingen oprijden, maar de lastigste variant is die waarbij je rechts naast het kerkje opdraait. De klim van 4 km is eigenlijk een drietrapsraket en ik heb hem goed bestudeerd om zeker niet al mijn kruit op het verkeerde moment te verschieten. Eerst klim je ruim een kilometer het dorp uit, aan hele steile percentages tot 20%, tot je rechts een kerkhof ziet opdoemen – hier water bijtanken zou evenwel, excusez le mot, zelfmoord zijn. Daar gaat het heel even bergaf om meteen weer een paar honderd meter steil te klauteren, waarna je opnieuw enkele honderden meters daalt en daarna nog ruim een kilometer stijgt aan percentages tot 14%.Een e-mountainbike zoeft ons voorbij – zo is het makkelijk, natuurlijk. Wim trapt lustig door en heeft nog genoeg adem om te melden dat dit nooit de lastigste klim van België kan zijn. Hij heeft wellicht niet door dat ons nog drie kilometer te wachten staat, maar als we langs het kerkhof rijden, voel ik me zelf ook nog fris. Mijn polsslag is zelfs gezakt tot 160, veilig onder het overslagpunt.Als de weg even later brutaal omhoog knikt, klimt ook mijn hartslag boven 170, en weet ik dat het melkzuur er snel zal aankomen. Nog anderhalve kilometer aan gemiddeld 10 procent, da’s nog zo’n tien minuten diep gaan. Om zo veel mogelijk zuurstof op te nemen, adem ik eerst m’n buik vol, daarna m’n borst, om vervolgens gecontroleerd maar snel uit te ademen. Ik denk aan wat Hendrikx me gisteren nog stuurde – ‘gewoon overal je eigen tempo rijden’ – maar ik kan het niet laten en ga even op de trappers staan om Wim in te halen. Hij kijkt op, grijnst, ik plof neer.Behalve een local die met zijn Honda Wallaroo naar boven tuft, zien we niemand. Dat gebeurt op de Oude Kwaremont alleen als het gesneeuwd heeft. Na een linkse bocht vlakt de weg af en knijpen we de remmen dicht bij het bord dat aangeeft dat dit de top van de lastigste beklimming van België is. Bullshit, besluiten we unisono. De Stockeu was vele malen lastiger, en zelfs de Kemmelberg heeft me meer pijn gedaan. Of zijn we zo voorzichtig naar boven gereden dat we onszelf niet echt getest hebben? Wat ik wél zeker weet: de Haussire is een stuk mooier dan de Stockeu.

Decompressie

Na een korte pauze en een nog kortere afdaling gaat het opnieuw vijf kilometer omhoog, maar het deert ons niet meer. De bucketlist is afgevinkt, ik ga in de krant niet moeten uitleggen dat ik te voet naar boven moest, de stress valt weg. Als we even later opnieuw de Ourthe kruisen, zijn we zodanig verrast door de mensen die in tuinstoelen langs en ìn de rivier zitten, dat we niet in de mot hebben dat de weg meteen na de brug steil linksaf slaat. En dus beginnen we op ons zwaarste verzet aan de Mur de Maboge, een Cotacol-topper met in de eerste 800 meter percentages tot 22%. Met amper 5 km/u trek ik me zigzaggend weer op gang en langs Zwitsers aandoende chalets bereiken we met enig gesukkel de grasweides die ons naar Hubermont voeren.

Na een snelle afdaling bereiken we een laatste keer de oevers van de Ourthe en draaien we de Côte de Hives op: opnieuw een Cotacol-helling, maar de schoonheid ervan is zo overweldigend dat de pijn en vermoeidheid nu helemaal naar het achterplan verdwijnen. Wat verder brengt een supersmal pad ons tot bij een waterstroompje dat we stroomopwaarts volgen door de Vallée des Tombes. Het is er muisstil. Ik krijg kramp in mijn kaken van het grijnzen. Waarom zou je moeilijke hellingen najagen als je ook gewoon door postkaartjes kunt rijden?

Voorbij Erneuville wacht onze persoonlijke volgwagen ons op om te lunchen, we zijn net voorbij halfweg. De pasta vliegt naar binnen. We weten allebei dat te lang pauzeren geen goed idee is, en dus zitten we 20 minuten later alweer op onze fiets, veel te vol maar voldaan. We rijden op een plateau en voelen dat de wind van links komt. Dat betekent dat we de laatste 40 kilometer wind in de rug zullen hebben – soms zit alles mee.





EXPEDITIE ARDENNEN

• Voor onze rit die begon in Coo, namen we de trein richting Luik. Daar stapten we over op de boemeltrein met bestemming Troisvièrges (Luxemburg). Op die lijn liggen perfecte fietsuitvalsbasissen zoals Aywaille, Coo, Trois-Ponts of Vielsalm.

• Onze tweede rit begon bij het station van Marloie. Vanuit Brussel namen we de trein met de hoofdstad van Luxemburg als eindbestemming. Interessante haltes onderweg zijn Namen, Ciney, Marloie, Rochefort-Jemelle en Libramont, waar de hellingen al iets meer afgevlakt zijn.

De route die vertrekt vanuit Coo vind je op de site van fietscafé Le Coffee Ride. Je vindt er nog een heleboel andere tochten die van het café vertrekken, zowel voor wegfietsers als mountainbikers en gravelrijders. De route van Steven Hendrikx die je langs de Col de Haussire en de prachtige streek rond Saint-Hubert voert, kan je hier vinden.

• De route die vertrekt vanuit Coo vind je op de site van fietscafé Le Coffee Ride. Je vindt er nog een heleboel andere tochten die van het café vertrekken, zowel voor wegfietsers als mountainbikers en gravelrijders.

Dit is een artikel uit ons archief. Het verscheen oorspronkelijk op 20 juni 2020.

