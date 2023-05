Verwarring over vermiste kinderen in Colombiaanse jungle

Volgens de Colombiaanse president Gustavo Petro zijn de vier kinderen die meer dan twee weken vermist waren in het Amazonewoud, teruggevonden. Maar het leger ontkent dat de kinderen terecht zijn.

Zijn de kinderen die vermist zijn in de Columbiaanse jungle nu gevonden of niet? Al sinds 1 mei werden de kinderen van 13, 9 en 4 jaar en de baby van 11 maanden - allemaal uit één gezin van het inheemse Witoto-volk - vermist. Hun vliegtuig met nog drie anderen aan boord - de piloot en twee volwassenen, onder wie de moeder - was toen gecrasht. De Cessna 206 was boven het regenwoud van de radar verdwenen in de omgeving van de stad San José del Guaviare.

Woensdag maakte Gustavo Petro bekend dat alle vier de kinderen gevonden waren. ‘Na zware zoekacties van onze strijdkrachten hebben we de vier kinderen die op 1 mei in het zuiden van het land bij de vliegtuigcrash zijn verdwenen, levend teruggevonden’, zei hij op Twitter.

Maar de hulporganisaties en het leger konden het nieuws niet bevestigen.

Schuilplaats

Na de crash kwam er meteen een grootschalige zoekactie op gang. Pas afgelopen maandag konden reddingswerkers de moeilijk toegankelijke plaats van de crash bereiken. Maandag vonden ze de overleden piloot in het vliegtuigwrak, dinsdag troffen ze de lichamen van twee volwassenen, onder wie de moeder aan.

Meer dan honderd militairen en speurhonden werden ingezet in de zoektocht naar de vier kinderen. Verschillende vondsten - onder andere een geïmproviseerde schuilplaats, fruit waarvan gegeten was en een babyfles - wezen op zeker één overlevende.

De precieze oorzaak van de vliegtuigcrash is nog niet bekend. Vlak voor de Cessna van de radar verdween, had de piloot volgens de Colombiaanse burgerluchtvaartautoriteit gewag gemaakt van motorproblemen. Het leger verspreidde foto’s van het wrak, waarop te zien is hoe het vliegtuig verticaal, met de neus naar beneden, in het woud terecht is gekomen.

