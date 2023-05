Montana verbiedt als eerste Amerikaanse staat TikTok

De Amerikaanse staat Montana kondigt een verbod op de app TikTok af ‘om inwoners tegen de Chinese communistische partij te beschermen.’ De nieuwe wet is een lakmoesproef voor een mogelijk nationaal verbod.

Appwinkels mogen TikTok niet langer aanbieden en het sociale medium mag er ook als bedrijf niet meer actief zijn. Dat wordt een nieuwe realiteit in Montana vanaf 1 januari 2024.

Montana is de eerste Amerikaanse staat die de videoapp van het Chinese ByteDance verbiedt. Greg Gianforte, de gouverneur van Montana, ondertekende woensdag een wet. De maatregel moet ‘de persoonlijke en private data van de inwoners van Montana tegen de Chinese communistische partij beschermen’, zei de Republikeinse gouverneur in een persbericht.

Voor elke dag dat het videoplatform toch beschikbaar zou blijven zodra het verbod van kracht is, moet Tiktok een dwangsom van 10.000 dollar betalen. Gebruikers kunnen niet beboet worden. Iedereen die de app al op zijn smartphone heeft staan, kan die blijven gebruiken, ook na 1 januari.

Nationaal verbod

Het verbod zal hoe dan ook voor de rechtbank worden aangevochten. TikTok had voor de ondertekening al te kennen gegeven dat het naar de rechter zou stappen tegen het verbod. Ook organisaties die het opnemen voor de vrije meningsuiting, zijn tegen het verbod. Zo noemde de American Civil Liberties Union de nieuwe wet ‘in strijd met de grondwet’.

Aan de wetgeving ging maandenlang een hevig debat vooraf. TikTok zelf rolde een campagne uit tegen de plannen van Gianforte. Zo stuurde het een vooraf uitgeschreven mail tegen het verbod op de app naar TikTokgebruikers met de vraag om die door sturen naar de gouverneur van Montana.

De wet in Montana is een lakmoesproef voor een mogelijk nationaal verbod op TikTok. De regering-Biden dreigt met al langer met een verbod dat in alle Amerikaanse staten zou worden afgekondigd.

In maart probeerde Shou Zi Chew, de ceo van Tiktok, nog het Amerikaanse Congres ervan te overtuigen dat zijn app veilig is. Hij beloofde toen onder meer de gegevens van Amerikaanse gebruikers binnen de VS te houden. Maar echt overtuigen kon hij niet. ‘Het Huis zal doorgaan met wetgeving om Amerikanen te beschermen tegen de technologische tentakels van de Chinese communistische partij’, schreef Kevin McCarthy, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, achteraf op Twitter.

ByteDance ligt onder vuur sinds het technologiebedrijf toegaf dat bepaalde werknemers toegang hadden tot de gegevens van Amerikaanse en Europese gebruikers. In verschillende landen werd TikTok al verboden op overheidstoestellen, ook in de Verenigde Staten, uit angst voor datadiefstal en spionage.

Bij ons mogen onder meer ambtenaren van de federale en Vlaamse overheden de Chinese app niet meer installeren op hun werktelefoons.

