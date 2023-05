Achtjarig meisje overlijdt in hechtenis bij Amerikaanse grenswacht

In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een achtjarig meisje overleden dat in hechtenis zat bij de grenswacht. De oorzaak van haar overlijden wordt onderzocht.

Het meisje werd met haar familie in hechtenis werd gehouden in Harlingen, in het uiterste zuiden van Texas aan de grens met Mexico. Ze verkeerde volgens een persbericht van de Amerikaanse grenswacht in ‘medische nood’. ‘De hulpdiensten werden opgeroepen naar het grenswachtstation en ze brachten haar naar het lokale ziekenhuis waar haar overlijden werd vastgesteld.’

De dienst intern toezicht van de grenswacht is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. Daarnaast is het incident ook gemeld aan de inspecteur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, waaronder de grenswacht valt.

Het zou gaan om het eerste overlijden van een minderjarige in hechtenis bij de grenswacht sinds 2019. Toen veroorzaakte de dood van een 16-jarige jongen uit Guatemala heel wat kritiek op het strenge migratiebeleid van de toenmalige president Donald Trump.

Verwarring

Tienduizenden migranten uit verschillende Midden- en Zuid-Amerikaanse landen waagden de voorbije dagen de oversteek aan de zuidgrens sinds Title 42 op 11 mei afliep. Door die maatregel kon de regering van Trump, en later die van Joe Biden, tijdens de coronaperiode illegaal overstekende migranten onmiddellijk terugsturen. Grenswachtstations zitten al sinds eind april overvol en Amerikaanse grenswachters zijn met te weinig om de situatie veilig te laten verlopen, meldde onder meer CNN.

Biden werkte een nieuwe migratieregeling uit, maar gaf toe dat de situatie aan de zuidgrens wellicht ‘nog even chaotisch blijven’. Door de verwarring over het nieuwe migratiebeleid denken Latijns-Amerikaanse migranten dat ze meer kansen hebben om de VS binnen te geraken.

Biden beloofde een menselijker migratiebeleid dan zijn Republikeinse voorganger, Donald Trump, maar ook in de nieuwe regeling zal de Amerikaanse overheid iedereen die illegaal de grens oversteekt, blijven deporteren, ook al gaat het om iemand die in aanmerking komt voor asiel.

