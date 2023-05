Raken we ooit uit de leescrisis? Enkele Nederlandse scholen bewijzen dat het kan. De vier hoofdingrediënten: kennis, hoge verwachtingen vanaf de kleuterklas, gedreven leerkrachten en een doordacht curriculum.

Het Vlaamse leesonderwijs heeft met het internationale Pirls-onderzoek een nieuw dieptepunt bereikt. Alle knipperlichten staan nu écht op rood. De hamvraag na een zoveelste dreun is: hoe geraken we in ...