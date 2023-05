15-jarige Genk-supporter stuurde dreigberichten naar Toby Alderweireld

De dreigberichten die Toby Alderweireld begin mei kreeg toegestuurd via Instagram na de wedstrijd Antwerp-Genk waren afkomstig van een 15-jarige Genk-supporter. De jongeman werd woensdag na een verhoor bij de politie voorgeleid bij een parketmagistraat.

De feiten dateren van 7 mei, na de tweede speeldag in Play-off 1. Antwerp had net een statement gemaakt door op de Bosuil met 2-1 te winnen van Racing Genk, dat toen op kop van het klassement stond. Toby Alderweireld, die die dag vanop de stip had gescoord voor Antwerp, deelde ’s avonds op Instagram enkele wansmakelijke privéberichten.

‘Deze week is uw dochter vermist’ en ‘uw familie sterft’, zo had iemand via een schijnbaar anoniem account gestuurd naar de verdediger. ‘Aan alles zijn grenzen. Ik kan best wel wat verdragen, maar mijn familie bedreigen gaat er ver over. Ik begrijp niet waarom je dit schrijft en wat je hiermee wilt bereiken’, aldus Alderweireld, die daags nadien officieel klacht neerlegde.

De Antwerpse politie opende een onderzoek om de dader te identificeren. Al snel kwam in dat onderzoek een adres in Limburg naar boven en bleek dat de 15-jarige zoon des huizes de berichten de wereld had ingestuurd.

‘De minderjarige jongeman werd woensdagmiddag verhoord door de lokale politie en daarna voorgeleid bij een magistraat van de nieuwe lik-op-stuk sectie M+ van het parket Limburg’, bevestigt parketwoordvoerder Marijke Teunis. ‘Bij die voorleiding was ook een parketcriminoloog gespecialiseerd in jeugddelinquentie aanwezig.’

De jongeman betuigde tegenover de magistraat zijn oprechte spijt. Hij verklaarde dat hij zich had laten leiden door emoties na de nederlaag van Racing Genk en de berichten in een opwelling had verstuurd. ‘Na de voorleiding besliste de magistraat om de jongeman specifieke voorwaarden op te leggen’, zegt Teunis. Over welke voorwaarden het gaat, wil het parket niet verder uitweiden.

