Wat eten we deze week? Oosterse preludes op de zomer

‘Do remember, they can’t cancel the spring’, schreef de Britse schilder David Hockney bij een werk in maart 2020. Je kunt de lente niet afblazen. Toch ziet het ernaar uit dat we het voorjaar in al zijn glorie overslaan. De kalender zegt mei, maar de wolken dreigen nog op zijn oktobers, dus trekken we hoopvol naar het Oosten, waar de zon opkomt. Deze week: een veelbelovende prelude op de zomer, met invloeden uit India, Libanon, Turkije en Zuidoost-Azië.

Dessert als ontbijt

Er zijn mensen die ’s ochtends niets eten, mensen die elke ochtend hetzelfde eten en mensen die geen twee ochtenden hetzelfde eten. Zelf ben ik eerder van het wispelturige type dat gulzig experimenteert, onder het devies ‘ik doe wat ik wil.’ Zo haalt de zwarte kokosrijstpap van Katharina Seiser moeiteloos de rebel in me naar boven omdat het toch meer weg heeft van een dessert. Benieuwd wat mijn moeder daarvan zou zeggen.

MAANDAG

Het mooiste van de zomer op eigen bodem

Je hoeft niet altijd ver te reizen voor een vleugje exotiek. Wat je zelf doet, doe je soms gewoon beter. Kijk maar naar onze aardbeien: ze laten lang op zich wachten, maar torenen met kop en schouders boven hun zuiderse neefjes uit. Voor de verandering eens geen dessert, want ons Belgische kroonjuweel komt aardig tot zijn recht in hartige gerechten zoals deze zomerse salade van koolrabi, geitenkaas en munt.

DINSDAG

Libanees bootje

Er zit niets Midden-Oosters in mij, behalve mijn culinaire hart. De Libanese keuken, voelt altijd een beetje als thuiskomen, hoewel ik nog nooit in Libanon ben geweest. Mezze zijn me op het lijf geschreven, omdat er van keuzestress geen sprake is met tien gerechtjes voor je neus. Al hebben deeghapjes zoals deze spinaziepasteitjes van Merijn Tol altijd een beetje voorsprong bij mij. Ideaal als snack of onderdeel van een mezzeschotel. Met een salade erbij heb je een volwaardige lunch.

WOENSDAG

Simpele kluts

Menemen is een Turks eiergerecht dat veel gemeen heeft met shakshuka. Traditioneel wordt het als ontbijt gegeten, maar eigenlijk past het op elk moment van de dag. Met dit recept van het Londense keukenduo Samuel en Samantha Clark heb je in een wip een rijke maaltijd bij elkaar geklutst.

Stapelbroodje met Indische kaas

Op het eerste gezicht lijkt dit recept van Nahid Hassan een clichématig compromis tussen de Indiase en westerse keuken. En dat is het misschien ook. ‘Deze burger is misschien niet het meest authentieke gerecht in dit boek’, bekent Hassan. ‘Maar wat maakt dat uit als het zo lekker smaakt?’

VRIJDAG

Indiaas pannenkoekenfeest

Wat is er beter dan de geur verse pannenkoeken? De geur van kruidige rijstmeel pannenkoeken. Deze Akki Roti, van Katharina Seiser, zijn een klassiek ontbijtrecept uit de zuidwestelijke Indiase deelstaat Karnataka. Dankzij de combinatie met de mangochutney gaat zelfs de grootste zoetekauw overstag voor de hartige flensjes.

ZATERDAG

Cake van een boom

Behalve een bron voor verdikkingsmiddel in bewerkte voeding, is de johannesbroodboom een vaste figurant in mediterrane landschappen. ‘In Libanon is de melasse die gemaakt wordt van de zaden in de peul heel populair in zoete gerechten’, schrijft culinair auteur Merijn Tol. Het levert ons de chocoladeachtige variant van de traditioneel Libanese sfouf-cake op.

ZONDAG