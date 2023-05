Marwin Vos wint Grote Poëzieprijs

De Nederlandse dichteres en beeldend kunstenaar Marwin Vos (1962) heeft de Grote Poëzieprijs gewonnen voor haar bundel Wilde dood.

Een verfrissende bundel, luidde het oordeel van Jeroen Dera in deze krant over Wilde dood. Vos lijkt in deze bundel te stellen dat we rouw te vaak opvatten als een universele menselijke eigenschap die losstaat van de samenleving waarin de rouwende leeft – maar juist die ‘politieke naaktheid’ wordt in deze bundel bestreden.’

De jury noemde Wilde dood ‘een verrijkende en verreikende bundel die aantoont dat een universeel en ogenschijnlijk persoonlijk thema tentakels uitslaat naar cultuur en politiek, naar hedendaagse debatten over zorg, vluchtelingen en milieu.’

De Grote Poëzieprijs is de belangrijkste poëzieprijs van ons taalgebied. Aan de prijs is een geldbedrag van 20.000 euro verbonden. Eerdere winnaars zijn onder meer Roelof ten Napel, Liesbeth Lagemaat, Vrouwkje Tuinman en Radna Fabias.

