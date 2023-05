Weyts roept op tot ‘front om niveau Nederlands te verhogen’

Het Vlaams Parlement heeft woensdagmiddag gedebatteerd over de sterke neergang van de leesvaardigheid bij scholieren. ‘Roep de koepels elke maand samen en laat hen tonen wat de vooruitgang is’, zei Open VLD.

Van ‘ronduit dramatisch’ en ­‘verontrustend’ tot ‘rampzalig, echt rampzalig’: het internationale onderwijsonderzoek Pirls doet ­opnieuw alle alarmbellen afgaan in het Vlaamse onderwijs. Het ­onderzoek, dat de leesvaardigheid van Vlaamse tienjarigen peilt, is ontnuchterend. Een tienjarige heeft vandaag tien maanden meer nodig om hetzelfde niveau te halen als vijftien jaar geleden (DS 17 mei). Daarmee is de neergang nergens zo steil als in Vlaanderen. Het leesniveau van de tienjarigen in België is het laagste van Europa.

In het Vlaams Parlement werd woensdagmiddag stevig gedebatteerd over die vaststellingen. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) sprak over ‘een project van tien jaar’. ‘We hebben niet gewacht op deze cijfers om in te grijpen’, zei hij. ‘We inspireren ons op de Ierse aanpak’, met een meerjarenplan.

‘Laten we de spons vegen over al onze vorige dispuutjes. Laat ons één front vormen om het niveau van het Nederlands weer te verhogen’, riep Weyts het hele parlement op.

Maar van één front was in het debat woensdag nog weinig te merken. Elisabeth Meuleman (Groen) hekelde de manier waarop Weyts volgens haar telkens weer andere schuldigen zoekt, en sprak over de ‘Weyts-Bingo’. ‘Het is de schuld van de vorige ministers. Bingo. Het is de schuld van de pretpedagogen. Bingo. Het is de schuld van de ouders. Bingo. Het is de schuld van de koepels. Bingo.’

Debat over didactiek

Open VLD wil dat de onderwijsminister de onderwijskoepels elke maand op zijn kabinet uitnodigt om op die manier de leesvaardigheid op te volgen. ‘Laat hen maand na maand tonen wat de vooruitgang is’, zei Rutten aan de minister. Ze vroeg ook om de resultaten per onderwijskoepel bekend te maken. ‘Dan kunnen we misschien eindelijk het debat over de didactiek opstarten. Wij kunnen wel de methodes aanreiken, maar we kunnen niet verplichten om die te gebruiken. De koepels bepalen de didactiek. We zien nu al dat er scholen tegen hen in gaan en het heft in eigen nemen.’

Hannelore Goeman van Vooruit vond dat de minister te veel verwacht van de taalscreening in het kleuteronderwijs en van de Vlaamse toetsen. ‘Tests zijn een thermometer, maar geen medicijn’, zei ze. Ze riep op om te beginnen bij het personeelstekort in het onderwijs. ‘Want hoe moeten de leerkrachten met de resultaten van die tests aan de slag als ze gewoon geen tijd hebben?’, vroeg ze. Dat vond ook Kim De Witte van PVDA: ‘Geen enkele maatregel zal werken als er te weinig leerkrachten voor de klas staan.’

