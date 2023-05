Hemelvaart zaait ellende op de weg: 350 kilometer file

Met Hemelvaart staat voor veel mensen een verlengd weekend voor de deur, en dat laat zich voelen op de wegen richting vakantiebestemming. Om 18 uur stond er volgens de VRT 330 kilometer file in België: goed voor één van de drukste avondspitsen van het jaar.

Op de E17 en de E313 richting Antwerpen dikten de wachttijden rond 17.30 uur aan tot maar liefst anderhalf uur. ‘Op de E40 waren er vanmiddag naar de kust ook problemen door een ongeval in Affligem. Daar ging een caravan over de kop. De weg is er inmiddels gelukkig vrij maar het was er eerder een uur aanschuiven’, schrijft VRT-verkeersanker Hajo Beeckman op de website van de openbare omroep.

‘Ook morgenochtend kan het erg druk worden richting kust, mede door dagjesmensen’, zegt Beeckman. ‘Wil je vanaf vanavond of dit weekend de weg op, let dan op als je via Antwerpen moet: vanaf woensdagavond tot zondag moet het verkeer op de E313 in Wommelgem door de bouw van een fietsbrug over twee versmalde rijstroken, en vanaf donderdagavond 21 uur gaat de Kennedytunnel richting Nederland voor werken dicht tot zondagochtend om 8 uur. Er is een omleiding via de Liefkenshoektunnel.’